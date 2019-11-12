Харьковчанки в составе сборной Украины обыграли в гостях Турцию со счетом 4:0

В рамках зимнего сбора в межсезонье в Турции состоялся товарищеский матч по футболу среди женщин, в котором встретились сборные хозяек и Украины.
Украинская сборная в основном была составлена из игроков двух харьковских клубов - «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2».
Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу украинских футболисток. Голы забили Тамила Химич (9-я минута), Дарья Апанащенко (14), Натия Панцулая (36) и Дарья Кравец (71).
Главный тренер сборной Украины харьковчанка Наталья Зинченко привлекла для участия в этом матче по 7 игроков
из «Жилстроя-1» (Ирина Санина, Ольга Басанская, Анна Петрик, Надежда Кунина, Дарья Апанащенко, Ирина Кочнева, Юлия Шевчук),
из «Жилстроя-2» (Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук, Ирина Подольская, Екатерина Корсун, Татьяна Китаева, Яна Калинина, Вероника Андрухив),
а также экс-игроков харьковских клубов, ныне выступающих за рубежом - Ольга Овдийчук и Натия Панцулая (обе - «Атлетико» Мадрид, Испания), Алена Ковтун («Гурник» Польша).
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Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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