Главная Новости Спорт Харьковчанки в составе сборной Украины обыграли в гостях Турцию со счетом 4:0
12.11.2019  12:53   

Харьковчанки в составе сборной Украины обыграли в гостях Турцию со счетом 4:0

В рамках зимнего сбора в межсезонье в Турции состоялся товарищеский матч по футболу среди женщин, в котором встретились сборные хозяек и Украины.


https://kharkov-sport.com/news/

Украинская сборная в основном была составлена из игроков двух харьковских клубов - «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2». 

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу украинских футболисток. Голы забили Тамила Химич (9-я минута), Дарья Апанащенко (14), Натия Панцулая (36) и Дарья Кравец (71).

Главный тренер сборной Украины харьковчанка Наталья Зинченко привлекла для участия в этом матче по 7 игроков

из «Жилстроя-1» (Ирина Санина, Ольга Басанская, Анна Петрик, Надежда Кунина, Дарья Апанащенко, Ирина Кочнева, Юлия Шевчук),

из «Жилстроя-2» (Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук, Ирина Подольская, Екатерина Корсун, Татьяна Китаева, Яна Калинина, Вероника Андрухив),

а также экс-игроков харьковских клубов, ныне выступающих за рубежом - Ольга Овдийчук и Натия Панцулая  (обе - «Атлетико» Мадрид, Испания), Алена Ковтун («Гурник» Польша).  

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, сборная, чемпионат, харьков, женский
 
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