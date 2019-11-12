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12.11.2019  13:53   

Харьковчане и воспитанники харьковской школы водного поло включены в состав сборной Украины на матч с Черногорией

12 ноября в Черногории состоится матч первого тура Мировой лиги по водному поло среди мужчин.


://kharkov-sport.com/news

Сборная Украины встретится с хозяевами воды. Главный тренер нашей команды Валерий Завизион включил в ее состав 13 игроков. Среди них есть двое игроков сборной Харьковской области - это Владимир Войтенко и Вадим Евстратов.

Также в составе сборной выступит еще один воспитанник харьковского водного поло Александр Абрамов, который сейчас защищает цвета сборной Киевской области, 9 игроков львовского «Динамо» и один из ВК «Мариуполь»,

Матч в Черногории начнется в 19.00 по местному времени

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  водное поло, бассейн, харьков, чемпионат
 
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