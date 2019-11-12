Харьковчане и воспитанники харьковской школы водного поло включены в состав сборной Украины на матч с Черногорией

12 ноября в Черногории состоится матч первого тура Мировой лиги по водному поло среди мужчин.
Сборная Украины встретится с хозяевами воды. Главный тренер нашей команды Валерий Завизион включил в ее состав 13 игроков. Среди них есть двое игроков сборной Харьковской области - это Владимир Войтенко и Вадим Евстратов.
Также в составе сборной выступит еще один воспитанник харьковского водного поло Александр Абрамов, который сейчас защищает цвета сборной Киевской области, 9 игроков львовского «Динамо» и один из ВК «Мариуполь»,
Матч в Черногории начнется в 19.00 по местному времени
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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