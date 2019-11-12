Главная Новости Спорт Тайландский бокс. Харьковчане - сильнейшие в Европе (ФОТО)
12.11.2019  13:19   

Тайландский бокс. Харьковчане - сильнейшие в Европе (ФОТО)

Харьковские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по таиландскому боксу муай-тай, который завершился 10 ноября в Минске (Беларусь).


Тайландский бокс. Харьковчане - сильнейшие в Европе (ФОТО)
Харьков на соревнованиях представляли три спортсмена, и все они заняли призовые места.
 
Так, 1-е места в своих весовых и возрастных категориях завоевали Евгений Батюк (81 кг) и Василий Сорокин (81 кг). 3-е место досталось Никите Гончаренко (60 кг).
 
Кроме того, по итогам чемпионата Василий Сорокин получил лицензию на Всемирные игры 2021 года.
 
В командном зачете сборная Украины, у которой на счету 7 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняла 3-е место турнира.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  тайский бокс, чемпионы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.10 Власть Геннадий Кернес встретился с чемпионами мира по тайскому боксу (ФОТО) 17.10 Спорт Тайский бокс. В Харькове состоится финал Кубка Украины 09.10 Спорт Тайский бокс. Харьковчане - сильнейшие в мире
 
 

Видео

Полицейский открыл стрельбу в харьковском метро: появилось видео чп
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 