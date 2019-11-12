12.11.2019 13:19

Тайландский бокс. Харьковчане - сильнейшие в Европе (ФОТО)

Харьковские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по таиландскому боксу муай-тай, который завершился 10 ноября в Минске (Беларусь).



Тайландский бокс. Харьковчане - сильнейшие в Европе (ФОТО)



Харьков на соревнованиях представляли три спортсмена, и все они заняли призовые места.

Так, 1-е места в своих весовых и возрастных категориях завоевали Евгений Батюк (81 кг) и Василий Сорокин (81 кг). 3-е место досталось Никите Гончаренко (60 кг).

Кроме того, по итогам чемпионата Василий Сорокин получил лицензию на Всемирные игры 2021 года.

В командном зачете сборная Украины, у которой на счету 7 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняла 3-е место турнира.