Главная Новости Спорт В Харькове пройдет Всеукраинский турнир по борьбе самбо
13.11.2019  13:19   

В Харькове пройдет Всеукраинский турнир по борьбе самбо

24 ноября в городе Харькове вновь пройдет, ставший уже традиционным, турнир по борьбе самбо на призы президента харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрия Даниляка. Т


//sportevents.kharkiv.ua
Турнир будет проходить в четвертый раз и посвящается тренеру Ю. Даниляка, МСУМК по борьбе самбо Олегу Кармазинскому.
 
Не смотря на свою молодость, турнир стал самым представительным соревнованием по самбо на Украине.
 
В нем принимают участие не только самые сильные спортсмены спортивного и боевого раздела самбо, но и лучшие представители дзюдо, ММА, рукопашного боя и др.
 
Победители и призеры турнира получают денежное вознаграждение и уникальные медали, кубки и дипломы.
 
Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Локомотив» по адресу: улица Большая Панасовская 90.
 
Начало в 10.00.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  самбо, всеукраинский турнир, харьков
 
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