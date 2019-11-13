13.11.2019 13:19

В Харькове пройдет Всеукраинский турнир по борьбе самбо

24 ноября в городе Харькове вновь пройдет, ставший уже традиционным, турнир по борьбе самбо на призы президента харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрия Даниляка. Т



//sportevents.kharkiv.ua

Турнир будет проходить в четвертый раз и посвящается тренеру Ю. Даниляка, МСУМК по борьбе самбо Олегу Кармазинскому.

Не смотря на свою молодость, турнир стал самым представительным соревнованием по самбо на Украине.

В нем принимают участие не только самые сильные спортсмены спортивного и боевого раздела самбо, но и лучшие представители дзюдо, ММА, рукопашного боя и др.

Победители и призеры турнира получают денежное вознаграждение и уникальные медали, кубки и дипломы.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Локомотив» по адресу: улица Большая Панасовская 90.

Начало в 10.00.