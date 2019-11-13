В Харькове пройдет Всеукраинский турнир по борьбе самбо

24 ноября в городе Харькове вновь пройдет, ставший уже традиционным, турнир по борьбе самбо на призы президента харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрия Даниляка. Т
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
влажн.:
давл.:
ветер: