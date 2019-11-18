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18.11.2019  15:02   

Харьковчан приглашают на «Kharkiv fitness Sunday»

Спортивное мероприятие «Kharkiv fitness Sunday» состоится 24 ноября на Арт-заводе «Механика».


// city.kharkov.ua

В программе мероприятия: мастер-классы, воркшопы, тренировки, развлекательная зона для детей, а также турнир по становой тяге для аматоров.

Все желающие смогут подробнее узнать о популярных спортивных направлениях: zumba, bodyART, tai-bo, TRX и пр.

Для тренеров познавательные лекции и воркшопы проведут ведущие специалисты в сфере реабилитации и фитнеса. Также гостям расскажут, как продвигать личный бренд.

Начало - в 10:00. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фитнес, харьков, мастер-класс, зумба
 
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