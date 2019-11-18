18.11.2019 15:02

Харьковчан приглашают на «Kharkiv fitness Sunday»

Спортивное мероприятие «Kharkiv fitness Sunday» состоится 24 ноября на Арт-заводе «Механика».



// city.kharkov.ua

В программе мероприятия: мастер-классы, воркшопы, тренировки, развлекательная зона для детей, а также турнир по становой тяге для аматоров.

Все желающие смогут подробнее узнать о популярных спортивных направлениях: zumba, bodyART, tai-bo, TRX и пр.



Для тренеров познавательные лекции и воркшопы проведут ведущие специалисты в сфере реабилитации и фитнеса. Также гостям расскажут, как продвигать личный бренд.



Начало - в 10:00. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.