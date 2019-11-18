Харьковчан приглашают на «Kharkiv fitness Sunday»

Спортивное мероприятие «Kharkiv fitness Sunday» состоится 24 ноября на Арт-заводе «Механика».
В программе мероприятия: мастер-классы, воркшопы, тренировки, развлекательная зона для детей, а также турнир по становой тяге для аматоров.
Все желающие смогут подробнее узнать о популярных спортивных направлениях: zumba, bodyART, tai-bo, TRX и пр.
Для тренеров познавательные лекции и воркшопы проведут ведущие специалисты в сфере реабилитации и фитнеса. Также гостям расскажут, как продвигать личный бренд.
Начало - в 10:00. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ухудшение видимости до 500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
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