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18.11.2019  17:31   

Харьковская силачка победила на чемпионате мира по гиревому спорту

В составе сборной Украины харьковские гиревики завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.


// ХОГА
Соревнования прошли в сербском городе Новый Сад. Участие в них приняли спортсмены из 33 стран мира.

Чемпионом мира стала 16-летняя Мария Жигалова из поселка Малая Даниловка Дергачевского района Харьковщины. Она завоевала «золото» в женской эстафете вместе с Анжеликой Намесник из Кировоградской области, Викторией Ковалюк - из Днепропетровской области и Оксаной Рабош - из Ровенской области.

Также Марина остановилась в шаге от награды в личном турнире среди юниорок, заняв в весовой категории свыше 68кг четвертое место в рывке.

Призерами чемпионата стали: Константин Тимченко – 2-е место, эстафета; Илья Митрюхин – 2-е место, толчок длинным циклом, 3-е место - толчок, рывок и сумма двоеборья; Вячеслав Шудров – 2-е место, толчок длинным циклом и Денис Катюха – 3-е место, толчок длинным циклом.

Также Илья Митрюхин и Вячеслав Шудров заняли второе место в эстафете «толчок длинным циклом» среди юниоров.

В целом сборная Украины завоевала на этом чемпионате 17 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых наград среди взрослых и 9 серебряных и 20 бронзовых - среди юниоров. Обе команды заняли вторые места в общекомандном зачете.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  гиревой спорт, харьков
 
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