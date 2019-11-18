Харьковская силачка победила на чемпионате мира по гиревому спорту

18.11.2019 17:31

В составе сборной Украины харьковские гиревики завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Соревнования прошли в сербском городе Новый Сад. Участие в них приняли спортсмены из 33 стран мира.

Чемпионом мира стала 16-летняя Мария Жигалова из поселка Малая Даниловка Дергачевского района Харьковщины. Она завоевала «золото» в женской эстафете вместе с Анжеликой Намесник из Кировоградской области, Викторией Ковалюк - из Днепропетровской области и Оксаной Рабош - из Ровенской области.

Также Марина остановилась в шаге от награды в личном турнире среди юниорок, заняв в весовой категории свыше 68кг четвертое место в рывке.

Призерами чемпионата стали: Константин Тимченко – 2-е место, эстафета; Илья Митрюхин – 2-е место, толчок длинным циклом, 3-е место - толчок, рывок и сумма двоеборья; Вячеслав Шудров – 2-е место, толчок длинным циклом и Денис Катюха – 3-е место, толчок длинным циклом.

Также Илья Митрюхин и Вячеслав Шудров заняли второе место в эстафете «толчок длинным циклом» среди юниоров.

В целом сборная Украины завоевала на этом чемпионате 17 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых наград среди взрослых и 9 серебряных и 20 бронзовых - среди юниоров. Обе команды заняли вторые места в общекомандном зачете.