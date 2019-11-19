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19.11.2019  10:03   

Харьковские боксеры завоевали золотые медали на международном турнире

Всего сборная Украины завоевала на турнире три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.


// city.kharkov.ua

17-й Международный турнир по боксу класса А «Мемориал Виктора Ливенцева» прошел в Минске (Беларусь). В нем приняли участие около 150 спортсменов из 16 стран, в том числе мужская национальная сборная Украины.

По итогам соревнований, харьковчанин Ярослав Харциз победил соперников из Молдовы, Испании и Беларуси. В финале со счетом 4:1 боксер выиграл у Карена Тонаканяна из Армении и стал чемпионом в весовой категории до 63 кг. 

А Сергей Горсков завоевал золотую медаль в категории до 91 кг. Сначала он выиграл у француза, затем - у беларуса и вышел в финал, где должен был сразиться с Робертом Мартоном из Закарпатской области, но соперник не вышел на бой.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бокс, харьков
 
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