Харьковские боксеры завоевали золотые медали на международном турнире

Всего сборная Украины завоевала на турнире три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.
17-й Международный турнир по боксу класса А «Мемориал Виктора Ливенцева» прошел в Минске (Беларусь). В нем приняли участие около 150 спортсменов из 16 стран, в том числе мужская национальная сборная Украины.
По итогам соревнований, харьковчанин Ярослав Харциз победил соперников из Молдовы, Испании и Беларуси. В финале со счетом 4:1 боксер выиграл у Карена Тонаканяна из Армении и стал чемпионом в весовой категории до 63 кг.
А Сергей Горсков завоевал золотую медаль в категории до 91 кг. Сначала он выиграл у француза, затем - у беларуса и вышел в финал, где должен был сразиться с Робертом Мартоном из Закарпатской области, но соперник не вышел на бой.
Самое время заняться финансами: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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