19.11.2019 10:03

Харьковские боксеры завоевали золотые медали на международном турнире

Всего сборная Украины завоевала на турнире три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.



// city.kharkov.ua

17-й Международный турнир по боксу класса А «Мемориал Виктора Ливенцева» прошел в Минске (Беларусь). В нем приняли участие около 150 спортсменов из 16 стран, в том числе мужская национальная сборная Украины.

По итогам соревнований, харьковчанин Ярослав Харциз победил соперников из Молдовы, Испании и Беларуси. В финале со счетом 4:1 боксер выиграл у Карена Тонаканяна из Армении и стал чемпионом в весовой категории до 63 кг.

А Сергей Горсков завоевал золотую медаль в категории до 91 кг. Сначала он выиграл у француза, затем - у беларуса и вышел в финал, где должен был сразиться с Робертом Мартоном из Закарпатской области, но соперник не вышел на бой.