Завтра на Алексеевке откроется городской центр единоборств

Открытие городского центра единоборств «Высота» после капитального ремонта пройдет в среду, 20 ноября, на базе клуба по месту жительства (пр. Людвига Свободы, 48-б).
В центре создали современные условия для обучения детей. Там есть два спортивных зала, раздевалки и два кабинета для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. В центре проводятся занятия по различным художественным направлениям и четырем видам единоборств - спортивному карате, комбат-айкидо, тхэквондо ВТФ и кикбоксингу.
Начало открытия - в 15:00.
Отметим, что центр «Высота» работает как детский клуб с 1988 года. Расположен в нежилом помещении общей площадью около 450 кв. м.
Самое время заняться финансами: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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