19.11.2019 10:42

Завтра на Алексеевке откроется городской центр единоборств

Открытие городского центра единоборств «Высота» после капитального ремонта пройдет в среду, 20 ноября, на базе клуба по месту жительства (пр. Людвига Свободы, 48-б).



// city.kharkov.ua

В центре создали современные условия для обучения детей. Там есть два спортивных зала, раздевалки и два кабинета для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. В центре проводятся занятия по различным художественным направлениям и четырем видам единоборств - спортивному карате, комбат-айкидо, тхэквондо ВТФ и кикбоксингу.

Начало открытия - в 15:00.



Отметим, что центр «Высота» работает как детский клуб с 1988 года. Расположен в нежилом помещении общей площадью около 450 кв. м.