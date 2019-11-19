В сезоне-2019 именитая харьковчанка заработала больше призовых, чем все остальные украинки вместе взятые

Большую часть сезона теннисистка провела на обезбаливающих уколах и к Новому году решила интенсивно заняться восстановлением.
Шестая ракетка мира Элина Свитолина в 2019 году заработала больше призовых, чем все остальные украинки, выступающие в WTA-туре.
1) Эшли Барти (Австралия) – $11,3 млн
2) Симона Халеп (Румыния) – $6,96 млн
3) Наоми Осака (Япония) – $6,788 млн
4) Бьянка Андрееску (Канада) – $6,5 млн
5) Элина Свитолина (Украина) – $6,1 млн
6) Каролина Плишкова (Чехия) – $5,1 млн
7) Серена Уильямс (США) – $4,3 млн
8) Кики Бертенс (Нидерланды) – $4,2 млн
9) Белинда Бенчич (Швейцария) – $4,1 млн
10) Петра Квитова (Чехия) – $3,7 млн
…
31) Даяна Ястремская (Украина) – $1,2 млн
62) Леся Цуренко (Украина) – $645 тысяч
87) Катерина Козлова (Украина) – $499,9 тысяч
Элина Свитолина рассчитывает полностью восстановиться от травмы колена перед началом следующего сезона. В настоящее время спортсменка проходит интенсивный курс лечения.
«Да, боль в колене в этом сезоне я чувствовала очень часто и ее сложно было контролировать, так как она зависела от нагрузки. Было много матчей и, конечно же, было тяжело. С такой травмой особенно сложно играть на грунтовом покрытии. У меня постоянно были передышки, процедуры, уколы. Очень жаль, что я не смогла подготовиться к грунтовому сезону надлежащим образом. Сейчас я прохожу интенсивное лечение, стараюсь восстановиться и быть готовой к следующему году».
Самое время заняться финансами: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам.
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