19.11.2019 14:51

В сезоне-2019 именитая харьковчанка заработала больше призовых, чем все остальные украинки вместе взятые

Большую часть сезона теннисистка провела на обезбаливающих уколах и к Новому году решила интенсивно заняться восстановлением.



Элина Свитолина / Фото: Twitter

Шестая ракетка мира Элина Свитолина в 2019 году заработала больше призовых, чем все остальные украинки, выступающие в WTA-туре.

1) Эшли Барти (Австралия) – $11,3 млн

2) Симона Халеп (Румыния) – $6,96 млн

3) Наоми Осака (Япония) – $6,788 млн

4) Бьянка Андрееску (Канада) – $6,5 млн

5) Элина Свитолина (Украина) – $6,1 млн

6) Каролина Плишкова (Чехия) – $5,1 млн

7) Серена Уильямс (США) – $4,3 млн

8) Кики Бертенс (Нидерланды) – $4,2 млн

9) Белинда Бенчич (Швейцария) – $4,1 млн

10) Петра Квитова (Чехия) – $3,7 млн

…

31) Даяна Ястремская (Украина) – $1,2 млн

62) Леся Цуренко (Украина) – $645 тысяч

87) Катерина Козлова (Украина) – $499,9 тысяч

Элина Свитолина рассчитывает полностью восстановиться от травмы колена перед началом следующего сезона. В настоящее время спортсменка проходит интенсивный курс лечения.

«Да, боль в колене в этом сезоне я чувствовала очень часто и ее сложно было контролировать, так как она зависела от нагрузки. Было много матчей и, конечно же, было тяжело. С такой травмой особенно сложно играть на грунтовом покрытии. У меня постоянно были передышки, процедуры, уколы. Очень жаль, что я не смогла подготовиться к грунтовому сезону надлежащим образом. Сейчас я прохожу интенсивное лечение, стараюсь восстановиться и быть готовой к следующему году».