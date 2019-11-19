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19.11.2019  15:25   

Харьковчанки остановились в шаге от высшей ступени национального футбольного подиума

По итогу прошлого сезона харьковский женский футбол был только шестым в Украине.


Харьковчанки остановились в шаге от высшей ступени национального футбольного подиума

2019 в украинском женском футболе выдался не менее интересным и насыщенным событиями, чем прошлый. Всего было проведено четырнадцать Всеукраинских соревнований по женской и девичьей футбола и два девичьих футбольных фестивали:

- Зимние соревнования 2019

1. Жилстрой-2 (Харьков), 2. Жилстрой-1 (Харьков), 3. ПФК (Львов).

- Чемпионат Украины по футболу среди женских команд Высшей лиги 2018/2019
1. Жилстрой-1 (Харьков), 2. Жилстрой-2 (Харьков), 3. Восход (Старая Маячка)
- Кубок Украины по футболу 2018/2019

1. Жилстрой-1 (Харьков), 2. Восход (Старая Маячка)

- Чемпионат Украины среди девичьих команд WU-16 (первая лига)
1. Янтарочка (Новояворовск) , 2.Житлобуд-1-КДЮСШ-8 (Харьков), 3. Ладомир (Владимир-Волынский)

- Чемпионат Украины среди девичьих команд WU-14 1. Юность (Чернигов), 2. Ладомир (Владимир-Волынский) , 3. Сборная Харьковской области 

В итоге в 2019 году во Всеукраинских соревнованиях принимали участие 149 команд со всей Украины (+ 21 команда по сравнению с прошлым годом). 

Ивано-Франковская область стала лидером среди количества команд-участников - 13. В тройку лидеров также вошли Львовская и Харьковская области (по 12 команд).

Также отдельно выделим Львовскую и Винницкую области, которые приняли участие во всех девичьих соревнованиях разных возрастных категорий.

А вот Кировоградская область пока последняя в рейтинге - не сыграв в одном из турниров.

Участники Всеукраинских соревнований по женской и девичьей футболу 2019

 

Высшая лига 19/20

Первая лига 19/20

Кубок 19/20

WU-16

WU-15

WU-14

WU-13

WU-12

WU-11

WU-10

всего

места

всего:

10

10

16

15

16

25

18

18

12

9

149

 

Ивано-Франковская областная федерация футбола

-

1

1

1

2

3

2

1

-

2

13

1

Федерация футбола Львовской области

-

2

-

1

2

2

1

1

1

2

12

2-3

Харьковская областная федерация футбола

2

1

3

2

-

1

1

1

1

-

12

2-3

 

Источник:   Женский фуутбол
 Тэги:  футбол, женский, харьков, подиум, медали. первенство
 
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