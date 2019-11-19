Харьковчанки остановились в шаге от высшей ступени национального футбольного подиума

По итогу прошлого сезона харьковский женский футбол был только шестым в Украине.
2019 в украинском женском футболе выдался не менее интересным и насыщенным событиями, чем прошлый. Всего было проведено четырнадцать Всеукраинских соревнований по женской и девичьей футбола и два девичьих футбольных фестивали:
- Зимние соревнования 2019
1. Жилстрой-2 (Харьков), 2. Жилстрой-1 (Харьков), 3. ПФК (Львов).
- Чемпионат Украины по футболу среди женских команд Высшей лиги 2018/2019
1. Жилстрой-1 (Харьков), 2. Жилстрой-2 (Харьков), 3. Восход (Старая Маячка)
- Кубок Украины по футболу 2018/2019
1. Жилстрой-1 (Харьков), 2. Восход (Старая Маячка)
- Чемпионат Украины среди девичьих команд WU-16 (первая лига)
1. Янтарочка (Новояворовск) , 2.Житлобуд-1-КДЮСШ-8 (Харьков), 3. Ладомир (Владимир-Волынский)
- Чемпионат Украины среди девичьих команд WU-14 1. Юность (Чернигов), 2. Ладомир (Владимир-Волынский) , 3. Сборная Харьковской области
В итоге в 2019 году во Всеукраинских соревнованиях принимали участие 149 команд со всей Украины (+ 21 команда по сравнению с прошлым годом).
Ивано-Франковская область стала лидером среди количества команд-участников - 13. В тройку лидеров также вошли Львовская и Харьковская области (по 12 команд).
Также отдельно выделим Львовскую и Винницкую области, которые приняли участие во всех девичьих соревнованиях разных возрастных категорий.
А вот Кировоградская область пока последняя в рейтинге - не сыграв в одном из турниров.
|
Участники Всеукраинских соревнований по женской и девичьей футболу 2019
|
|
Высшая лига 19/20
|
Первая лига 19/20
|
Кубок 19/20
|
WU-16
|
WU-15
|
WU-14
|
WU-13
|
WU-12
|
WU-11
|
WU-10
|
всего
|
места
|
всего:
|
10
|
10
|
16
|
15
|
16
|
25
|
18
|
18
|
12
|
9
|
149
|
|
Ивано-Франковская областная федерация футбола
|
-
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
-
|
2
|
13
|
1
|
Федерация футбола Львовской области
|
-
|
2
|
-
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
12
|
2-3
|
Харьковская областная федерация футбола
|
2
|
1
|
3
|
2
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
12
|
2-3
Самое время заняться финансами: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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