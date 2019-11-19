19.11.2019 15:25

Харьковчанки остановились в шаге от высшей ступени национального футбольного подиума

По итогу прошлого сезона харьковский женский футбол был только шестым в Украине.



Харьковчанки остановились в шаге от высшей ступени национального футбольного подиума



2019 в украинском женском футболе выдался не менее интересным и насыщенным событиями, чем прошлый. Всего было проведено четырнадцать Всеукраинских соревнований по женской и девичьей футбола и два девичьих футбольных фестивали:

- Зимние соревнования 2019

1. Жилстрой-2 (Харьков), 2. Жилстрой-1 (Харьков), 3. ПФК (Львов).

- Чемпионат Украины по футболу среди женских команд Высшей лиги 2018/2019

1. Жилстрой-1 (Харьков), 2. Жилстрой-2 (Харьков), 3. Восход (Старая Маячка)

- Кубок Украины по футболу 2018/2019

1. Жилстрой-1 (Харьков), 2. Восход (Старая Маячка)

- Чемпионат Украины среди девичьих команд WU-16 (первая лига)

1. Янтарочка (Новояворовск) , 2.Житлобуд-1-КДЮСШ-8 (Харьков), 3. Ладомир (Владимир-Волынский)

- Чемпионат Украины среди девичьих команд WU-14 1. Юность (Чернигов), 2. Ладомир (Владимир-Волынский) , 3. Сборная Харьковской области

В итоге в 2019 году во Всеукраинских соревнованиях принимали участие 149 команд со всей Украины (+ 21 команда по сравнению с прошлым годом).

Ивано-Франковская область стала лидером среди количества команд-участников - 13. В тройку лидеров также вошли Львовская и Харьковская области (по 12 команд).

Также отдельно выделим Львовскую и Винницкую области, которые приняли участие во всех девичьих соревнованиях разных возрастных категорий.

А вот Кировоградская область пока последняя в рейтинге - не сыграв в одном из турниров.