Харьковские болельщики помогли сборной Украины победить сборную Португалии (ФОТО)

Женская национальная сборная Украины выиграла матч второго тура квалификации чемпионата Европы, который впервые в истории играли в Харькове
Полностью переиграв соперниц во всех четвертях, наши девушки выиграли со счетом 72:60, одержав первую победу в отборе. ⠀
Лучшей в составе украинской сборной стала Алина Ягупова, которая набрала 29 очков, сделала 7 подборов, 5 передач и 4 перехвата, а ее рейтинг эффективности составил 29 баллов. ⠀
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Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без существенных осадков. Ухудшение видимости до 500 м
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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