19.11.2019 15:55

Харьковские болельщики помогли сборной Украины победить сборную Португалии (ФОТО)

Женская национальная сборная Украины выиграла матч второго тура квалификации чемпионата Европы, который впервые в истории играли в Харькове



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Полностью переиграв соперниц во всех четвертях, наши девушки выиграли со счетом 72:60, одержав первую победу в отборе. ⠀

Лучшей в составе украинской сборной стала Алина Ягупова, которая набрала 29 очков, сделала 7 подборов, 5 передач и 4 перехвата, а ее рейтинг эффективности составил 29 баллов. ⠀