Главная Новости Спорт Харьковские болельщики помогли сборной Украины победить сборную Португалии (ФОТО)
19.11.2019  15:55   

Харьковские болельщики помогли сборной Украины победить сборную Португалии (ФОТО)

Женская национальная сборная Украины выиграла матч второго тура квалификации чемпионата Европы, который впервые в истории играли в Харькове


://facebook.com/khasokoly

Полностью переиграв соперниц во всех четвертях, наши девушки выиграли со счетом 72:60, одержав первую победу в отборе. ⠀ 

Лучшей в составе украинской сборной стала Алина Ягупова, которая набрала 29 очков, сделала 7 подборов, 5 передач и 4 перехвата, а ее рейтинг эффективности составил 29 баллов. ⠀

Источник:   Харьковские соколы
 Тэги:  баскетбол, харьков, отбор, матч, болельшики
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.10 Спорт Харьковский дебютант арендовал харьковчанина у киевлян 24.10 Спорт Отчисленный посреди сезона из «Харьковских Соколов» Липовцев перешел в Запорожье 20.10 Спорт В нервной оконцовке харьковская команда вырвала долгожданную победу у опытных земляков
 
 

Видео

В Шевченковском районе коммунальщики ремонтируют подъезды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 