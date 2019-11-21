Харьковское Динамо в Дружковке разгромно проиграло Донбассу

В среду, 20 ноября, состоялся поединок 17 тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором встречались МХК «Динамо» и ХК «Донбасс».
Как сообщается на официальном сайте харьковской команды матч закончился разгромным поражением ХК “Донбасс” – МХК “Динамо” 17:0 (5:0, 8:0, 4:0)
П показательном поединке зарбосили шайбы: 1:0 – Шишлянников (Большаков, Костиков) – 01:33, 2:0 – Разумов (Мостовой) – 02:23, 3:0 – Жовнир (Подзиньш, Никифоров) – 03:46, 4:0 – Никифоров (Большаков) – 12:22, 5:0 – Рыбчик (Мостовой, Разумов) – 18:12, 6:0 – Лялька (Мазур, Коренчук) – 24:04, 7:0 – Костиков (Уилсон, Шишлянников) – 25:59, 8:0 – Разумов (Рыбчик) – 26:41, 9:0 – Жовнир (Коренчук) – 28:09, 10:0 – Карамнов (Шишлянников – бол.) – 36:26, 11:0 – Григорьев (Разумов) – 37:01, 12:0 – Лялька (Мазур, Коренчук) – 37:46, 13:0 – Курбатов (Захаров, Никифоров) – 38:50, 14:0 – Шишлянников (Уилсон – бол.) – 43:05, 15:0 – Коренчук (Сильницкий, Лялька – мен.) – 48:50, 16:0 – Рыбчик (Курбатов – бол.) – 50:08, 17:0 – Подзиньш – 56:57.
Составы
Донбасс: Дьяченко (Качула); Сильницкий – Романенко, Жовнир – Курбатов, Уилсон – Большаков, Игнатенко – Григорьев; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Подзиньш – Захаров (К) – Никифоров, Шишлянников – Карамнов – Костиков, Рыбчик – Разумов – Мостовой.
МХК Динамо: Вязовов (Бандурян); Фирсов (К) – Наливайко (А), Панков – Поддубный, Трапезников – Савченко; Геворкян (А) – Борисов – Абаджян, Кашевко – Черноморченко – Шилкин, Праведный – Соляник – Абдулаев, Харин – Фёдоров.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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