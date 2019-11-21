Главная Новости Спорт В «Локомотиве» пройдет всеукраинский турнир по самбо
21.11.2019  11:40   

В «Локомотиве» пройдет всеукраинский турнир по самбо

Всеукраинский турнир по борьбе самбо пройдет в воскресенье, 24 ноября, в спортивном комплексе «Локомотив» (ул. Большая Панасовская, 90).


://city.kharkov.ua

Соревнования проводятся на призы президента Харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрия Даниляка.

В турнире примут участие самые сильные спортсмены спортивного и боевого раздела самбо, а также лучшие представители дзюдо, ММА, рукопашного боя и других единоборств. 

Начало - в 10:00. Вход - свободный.

Источник:   ХГС
 Тэги:  турнир, самбо, харьков, локомотив
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.11 Спорт В сезоне-2019 именитая харьковчанка заработала больше призовых, чем все остальные украинки вместе взятые 18.11 Образование Турнир юных информатиков: у харьковских школьников - серебро и бронза 06.11 Спорт Два удара харьковчанки попали в восьмёрку лучших на WTA Finals (ВИДЕО)
 
 

Видео

«Паровозик» на Мемориале создал пробку на полдня от Салтовки до Пятихаток. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 