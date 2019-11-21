В «Локомотиве» пройдет всеукраинский турнир по самбо

Всеукраинский турнир по борьбе самбо пройдет в воскресенье, 24 ноября, в спортивном комплексе «Локомотив» (ул. Большая Панасовская, 90).
Соревнования проводятся на призы президента Харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрия Даниляка.
В турнире примут участие самые сильные спортсмены спортивного и боевого раздела самбо, а также лучшие представители дзюдо, ММА, рукопашного боя и других единоборств.
Начало - в 10:00. Вход - свободный.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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