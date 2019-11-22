22.11.2019 12:48

Шашки. Юная харьковчанка - бронзовая призерка чемпионата Украины

14-летняя Дарья Лобанова завоевала медали взрослого первенства страны.



//kharkivoda.gov.ua

Соревнования состоялись в городе Днепр, на них харьковские спортсмены завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В классической игре среди женщин второе место заняла Дарья Лобанова. В семи турах самая юная участница взрослого чемпионата Украины набрала девять очков. Столько же было у еще одной харьковской спортсменки - Юлии Макаренковой, но по дополнительным показателям Дарья смогла обойти более опытную соперницу и занять второе место.

Юлия Макаренкова стала в классической игре бронзовым призером, а еще одна харьковчанка - Лидия Алексеенко стала четвертой. Победила в этом виде Елена Короткая из Днепропетровской области (13 очков).

Также на счету Дарьи Лобановой была бронзовая медаль, которую она получила в быстрых шашках (рапиде) с результатом 11 очков в 9-ти турах. В молниеносной игре (блице) Дарья заняла пятое место. Победа в обоих этих видах также досталась Елене Короткой.

В соревнованиях среди мужчин лучше среди харьковчан проявил себя Максим Обелец, который занял третье место в рапиде (12 очков). Чемпион Денис Шкатула из Винницкой области превзошел результат Максима на два очка. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.