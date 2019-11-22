Главная Новости Спорт Шашки. Юная харьковчанка - бронзовая призерка чемпионата Украины
22.11.2019  12:48   

Шашки. Юная харьковчанка - бронзовая призерка чемпионата Украины

14-летняя Дарья Лобанова завоевала медали взрослого первенства страны.


//kharkivoda.gov.ua
Соревнования состоялись в городе Днепр, на них харьковские спортсмены завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
 
В классической игре среди женщин второе место заняла Дарья Лобанова. В семи турах самая юная участница взрослого чемпионата Украины набрала девять очков. Столько же было у еще одной харьковской спортсменки - Юлии Макаренковой, но по дополнительным показателям Дарья смогла обойти более опытную соперницу и занять второе место.
 
Юлия Макаренкова стала в классической игре бронзовым призером, а еще одна харьковчанка - Лидия Алексеенко стала четвертой. Победила в этом виде Елена Короткая из Днепропетровской области (13 очков).
 
Также на счету Дарьи Лобановой была бронзовая медаль, которую она получила в быстрых шашках (рапиде) с результатом 11 очков в 9-ти турах. В молниеносной игре (блице) Дарья заняла пятое место. Победа в обоих этих видах также досталась Елене Короткой.
 
В соревнованиях среди мужчин лучше среди харьковчан проявил себя Максим Обелец, который занял третье место в рапиде (12 очков). Чемпион Денис Шкатула из Винницкой области превзошел результат Максима на два очка. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  шашки, призер чемпионата, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.11 Спорт Юная харьковчанка завоевала «серебро» на чемпионате мира по шашкам (ФОТО) 05.09 Спорт Шашки. Харьковчанин - сильнейший в Европе 13.08 Спорт Юная харьковчанка стала чемпионкой Европы по шашкам
 
 

Видео

Інтернет-провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів у День Гідності та Свободи, у тому числі і у Харкові. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 