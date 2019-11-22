22.11.2019 13:41

Бадминтон. Харьковчанки - в тройке сильнейших международного турнира

В городе Орлова-Лутине состоялся международный юниорский турнир по бадминтону «Czech Junior 2019», призерами которого стали Полина Бугрова и Мария Столяренко.



//kharkivoda.gov.ua

На пути к бронзовой медали они обыграли со счетом 21:10, 21:7 соперниц из Хорватии, затем со счетом 21:19 21:13 выиграли у полячек и со счетом 7:21, 21:9, 21:12 – у бадминтонисток из Италии.

Выйти в финал харьковскому дуэту помешали француженки Флави Валлет и Эмили Верселот, которые выиграли у наших спортсменок со счетом 21:11 21:13. В итоге Полина и Мария заняли третье место, а француженки, победив в финале соперниц из Англии, завоевали золотые медали.

В целом на этом турнире украинские бадминтонисты завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль. В женской одиночной категории победу праздновала одесситка Арина Марущак, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.