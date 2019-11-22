Главная Новости Спорт Харьковский дуэт занял третье место на международном турнире по бадминтону
22.11.2019  11:25   

Харьковский дуэт занял третье место на международном турнире по бадминтону

Международный юниорский турнир по бадминтону «Czech Junior 2019» прошел в городе Орлова-Лутыне (Чехия).


://city.kharkov.ua

По итогам соревнований, харьковчанки Полина Бугрова и Мария Столяренко заняли третье место. В дуэте они обыграли со счетом 21:10, 21:7 соперниц из Хорватии, с результатом 21:19, 21:13 выиграли у спортсменок из Польши и 7:21, 21:9, 21:12 - у бадминтонисток из Италии. 

В финал харьковчанки не вышли, потому что со счетом 21:11, 21:13 проиграли француженкам Флави Валлет и Эмили Верселот, которые потом победили в турнире. 

Отметим, что всего по результатам соревнований украинские бадминтонисты завоевали одну золотую и одну бронзовую медали. В женской одиночной категории победила Арина Марущак из Одессы.

Источник:   ХГС
 Тэги:  бадминтон, дуэт, призер, харьков
 
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