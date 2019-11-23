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23.11.2019  16:16   

«Локомотив» выбыл из розыгрыша Кубка Украины

В Сумах проходят игры группы З второго этапа мужского Кубка страны по волейболу, но уже без харьковской команды.


://kharkov-sport.com

Харьковский «Локомотив» провел два матча и оба проиграл, причем командам высшей лиги.

Вначале подопечные Сергея Кисиля проиграли местному клубу «ШВСМ-СумДУ» 1:3, а сегодня уступили одесскому «Политехнику» 0:3.

22 ноября

«Локомотив-сборная Харьковской области-1» (Харьков) - «ШВСМ-СумДУ» (Сумы)

1:3 (25:17, 22:25, 17:25, 20:25)

23 ноября

«Локомотив-сборная Харьковской области-1» (Харьков) - «Политехник» (Одесса)

0:3 (16:25, 14:25, 17:25)

Таким образом, харьковский представитель «Суперлиги» завершил свои выступления в этом турнире сезона 2019-2020 гг.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  локомотив, розыгрыш, кубок, украина, харьков
 
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