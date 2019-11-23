«Локомотив» выбыл из розыгрыша Кубка Украины

В Сумах проходят игры группы З второго этапа мужского Кубка страны по волейболу, но уже без харьковской команды.
Харьковский «Локомотив» провел два матча и оба проиграл, причем командам высшей лиги.
Вначале подопечные Сергея Кисиля проиграли местному клубу «ШВСМ-СумДУ» 1:3, а сегодня уступили одесскому «Политехнику» 0:3.
22 ноября
«Локомотив-сборная Харьковской области-1» (Харьков) - «ШВСМ-СумДУ» (Сумы)
1:3 (25:17, 22:25, 17:25, 20:25)
23 ноября
«Локомотив-сборная Харьковской области-1» (Харьков) - «Политехник» (Одесса)
0:3 (16:25, 14:25, 17:25)
Таким образом, харьковский представитель «Суперлиги» завершил свои выступления в этом турнире сезона 2019-2020 гг.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
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