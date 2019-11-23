Первая лига. 19-й тур: «Металлист 1925» уничтожен в Волочиске (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковская команда крайне неудачно провела выездной матч
Наставник "Агробизнеса" Александр Иванов получил прекрасный подарок в виде победы к дню рождения.
В день матча ему исполнилось 54 года.
Голы: Кухарук, 13, 85, Семенюк, 50, Груша, 54, Сикорский, 61 (пен.)
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
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