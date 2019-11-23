Главная Новости Спорт Первая лига. 19-й тур: «Металлист 1925» уничтожен в Волочиске (ФОТО, ВИДЕО)
23.11.2019  17:20   

Первая лига. 19-й тур: «Металлист 1925» уничтожен в Волочиске (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковская команда крайне неудачно провела выездной матч


://metalist1925.com

Наставник "Агробизнеса" Александр Иванов получил прекрасный подарок в виде победы к дню рождения.

В день матча ему исполнилось 54 года.

Голы: Кухарук, 13, 85, Семенюк, 50, Груша, 54, Сикорский, 61 (пен.) 

 

 

 

Источник:   Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, матч, результат
 
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