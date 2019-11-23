23.11.2019 17:50

Харьковские тяжелоатлеты выиграли домашний турнир

В малом дворце спорта «Локомотив» завершился Всеукраинский турнир по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Игоря Рыбака.



:// objectiv.tv

Сборная Харьковской области выиграла и мужской, и женский зачет. Наибольшее количество очков принесли победители своих весовых категорий.

Среди мужчин первенствовали Павел Залипский (55 кг), Антон Марущак (73) и Евгений Янцевич (96). Помимо этого, хозяева турнира завоевали еще две серебряные и три бронзовые награды.

В женском протоколе на первых строчках оказались победительницы недавнего молодежного чемпионата Европы — Камила Конотоп (59) и Ирина Деха (81). Кроме того, харьковчанки трижды взошли на вторую ступень пьедестала и один раз — на третью.

Всего сборная Харьковской области завоевала по пять золотых и серебряных медалей, а также четыре бронзовые.

Как ранее сообщалось, на молодежном чемпионате Европы в столице Румынии харьковская тяжелоатлетка пополнила коллекцию наград. Показатель суммы двоеборья — 245 кг — сделал Деху абсолютной победительницей категории.