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23.11.2019  17:50   

Харьковские тяжелоатлеты выиграли домашний турнир

В малом дворце спорта «Локомотив» завершился Всеукраинский турнир по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Игоря Рыбака.


:// objectiv.tv

Сборная Харьковской области выиграла и мужской, и женский зачет. Наибольшее количество очков принесли победители своих весовых категорий.

Среди мужчин первенствовали Павел Залипский (55 кг), Антон Марущак (73) и Евгений Янцевич (96). Помимо этого, хозяева турнира завоевали еще две серебряные и три бронзовые награды.

В женском протоколе на первых строчках оказались победительницы недавнего молодежного чемпионата Европы — Камила Конотоп (59) и Ирина Деха (81). Кроме того, харьковчанки трижды взошли на вторую ступень пьедестала и один раз — на третью.

Всего сборная Харьковской области завоевала по пять золотых и серебряных медалей, а также четыре бронзовые.

Как ранее сообщалось, на молодежном чемпионате Европы в столице Румынии харьковская тяжелоатлетка пополнила коллекцию наград. Показатель суммы двоеборья — 245 кг — сделал Деху абсолютной победительницей категории.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  турнир, харьков, атлеты
 
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