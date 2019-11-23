Харьковские тяжелоатлеты выиграли домашний турнир

В малом дворце спорта «Локомотив» завершился Всеукраинский турнир по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Игоря Рыбака.
Сборная Харьковской области выиграла и мужской, и женский зачет. Наибольшее количество очков принесли победители своих весовых категорий.
Среди мужчин первенствовали Павел Залипский (55 кг), Антон Марущак (73) и Евгений Янцевич (96). Помимо этого, хозяева турнира завоевали еще две серебряные и три бронзовые награды.
В женском протоколе на первых строчках оказались победительницы недавнего молодежного чемпионата Европы — Камила Конотоп (59) и Ирина Деха (81). Кроме того, харьковчанки трижды взошли на вторую ступень пьедестала и один раз — на третью.
Всего сборная Харьковской области завоевала по пять золотых и серебряных медалей, а также четыре бронзовые.
Как ранее сообщалось, на молодежном чемпионате Европы в столице Румынии харьковская тяжелоатлетка пополнила коллекцию наград. Показатель суммы двоеборья — 245 кг — сделал Деху абсолютной победительницей категории.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
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