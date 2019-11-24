Харьковский шпажист завоевал медаль Кубка мира

В столице Швейцарии бронзовым призером стал харьковчанин Роман Свичкарь.
Свичкарь (на фото — справа) и победитель недавнего харьковского турнира памяти Леонида Авербаха — Игорь Рейзлин из Киева — вышли в полуфинал соревнований.
Харьковский шпажист в олимпийской сетке прошел японского, российского, венесуэльского и венгерского соперников, но остановился в полуфинале и получил бронзовую медаль. Награда того же достоинства — у француза Александра Бардене.
Рейзлин дошел до главного поединка, в котором со счетом 11:10 победил россиянина Вадима Анохина. Еще один украинец, Богдан Никишин из Днепра, занял итоговую пятую позицию.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
влажн.:
давл.:
ветер: