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24.11.2019  11:51   

Харьковский шпажист завоевал медаль Кубка мира

В столице Швейцарии бронзовым призером стал харьковчанин Роман Свичкарь.


// objectiv.tv

Свичкарь (на фото — справа) и победитель недавнего харьковского турнира памяти Леонида Авербаха — Игорь Рейзлин из Киева — вышли в полуфинал соревнований.

Харьковский шпажист в олимпийской сетке прошел японского, российского, венесуэльского и венгерского соперников, но остановился в полуфинале и получил бронзовую медаль. Награда того же достоинства — у француза Александра Бардене.

Рейзлин дошел до главного поединка, в котором со счетом 11:10 победил россиянина Вадима Анохина. Еще один украинец, Богдан Никишин из Днепра, занял итоговую пятую позицию.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  шпага, спорт, харьков, медаль, турнир
 
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