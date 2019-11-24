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24.11.2019  12:51   

Разыгран Суперкубок Харьковщины по футболу среди любителей

На тренировочном поле харьковского Металлиста встретились победители чемпионата области 2019 ФК «Волчанск» и обладатели Кубка области ФК «Авангард».

Фудболисты Авангарда одержали уверенную победу и сделали  золотой дубль, завоевав и кубок и Суперкубок Харьковской области.

В финале авангардовцы переиграли харьковскую городскую команду «Универ-Динамо».

Суперкубок был разыгран в поселке Высокий на учебно-тренировочной базе «Металлист».

 

 

В финале авангардовцы переиграли “Универ-Динамо”.

Тэги:  футбол, металлист, харьков, матч, результат
 
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