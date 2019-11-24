Разыгран Суперкубок Харьковщины по футболу среди любителей

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Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 24 ноября Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.

Прогноз погоды в Харькове на выходные Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.