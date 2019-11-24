Разыгран Суперкубок Харьковщины по футболу среди любителей

На тренировочном поле харьковского Металлиста встретились победители чемпионата области 2019 ФК «Волчанск» и обладатели Кубка области ФК «Авангард».
Фудболисты Авангарда одержали уверенную победу и сделали золотой дубль, завоевав и кубок и Суперкубок Харьковской области.
В финале авангардовцы переиграли харьковскую городскую команду «Универ-Динамо».
Суперкубок был разыгран в поселке Высокий на учебно-тренировочной базе «Металлист».
В финале авангардовцы переиграли “Универ-Динамо”.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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