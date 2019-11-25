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25.11.2019  08:45   

В Харькове прошел всеукраинский турнир по самбо (ФОТО)

IV Открытый всеукраинский турнир по борьбе самбо, посвященный мастеру спорта международного класса Олегу Кармазинскому, состоялся сегодня, 24 ноября, в спортивном комплексе «Локомотив».


://city.kharkov.ua

Соревнования проводились на призы президента Харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрия Даниляка. В турнире приняли участие самые сильные спортсмены спортивного и боевого разделов самбо, а также лучшие представители дзюдо, ММА, рукопашного боя и других единоборств - всего около 150 борцов из Харькова, Днепра, Одессы, Запорожья, Киева, Донецка, Луганска, Хмельницкого и других городов.

В открытии турнира принял участие заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, который поприветствовал участников соревнований и пожелал им успешных поединков.

«Желаю вам побед не только на татами, но и в жизни. Также огромная благодарность всем организаторам турнира, которые развивают спорт в Харькове и в Украине», - сказал Константин Лобойченко.

Главный тренер национальной сборной команды Украины по самбо Михаил Руденко отметил, что в последние годы этот вид спорта в стране действительно развивается большими темпами.

«Об этом свидетельствует функционирование школьной программы по самбо, проведение чемпионатов среди силовых структур, а также то, что имена таких украинских самбистов, как Анастасия Сапсай, Владислав Руднев, Анатолий Волошин  известны в этом виде спорта во всем мире. И это все благодаря тому, что в Украине есть люди, которым не безразлично самбо, которые живут этим», - подчеркнул Михаил Руденко и вручил Юрию Даниляку почетную грамоту Министерства молодежи и спорта Украины.

По словам организатора турнира Юрия Даниляка, в следующем году эти соревнования планируется сделать международными и квалификационными для украинских участников - победители будут получать звание мастера спорта Украины.

Отметим, что накануне в рамках турнира были проведены соревнования по самбо среди детей, в которых приняли участие около 500 юных спортсменов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  самбо, турнир, харьков, город
 
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