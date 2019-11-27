Харьковские пловцы завоевали 10 наград чемпионата Украины

27.11.2019 15:01

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла второе место.

Открытые соревнования среди юниоров собрали в бассейне «Акварена» в Харькове 326 спортсменов из 21 области страны и Киева. Также участие приняли пловцы из Азербайджана.

На счету сборной Харьковской области - 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

Наибольшее количество наград Харьковщине принесла Карина Снитко. Она победила на пяти дистанциях: 50м, 100м, 200м, 400м и 800м вольным стилем также стала бронзовым призером на дистанции 50м баттерфляем и была четвертой на финише 100м баттерфляем.

Кроме того, Карина завоевала серебряную награду вместе с другими харьковчанками - Евгенией Стецуриной, Марией Гурейковой и Маргаритой Струтинской в женской эстафете 4х100м вольным стилем, уступив первое место команде Днепропетровской области

Евгения Стецурина также финишировала третьей на дистанции 800м вольным стилем.

Еще две бронзовые медали завоевал Кирилл Костенко – 3-е место 400м и 1500м вольным стилем.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла второе место. Первое было за командой Днепропетровской области, а третье - у пловцов Киева. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.