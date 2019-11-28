28.11.2019 11:36

Харьковчане заняли второе место на юношеском чемпионате Украины по плаванию

Чемпионат Украины по плаванию среди юниоров прошел в бассейне «Акварена».



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В нем приняли участие 326 спортсменов из 21-й области Украины, города Киева, а также спортсмены из Азербайджана. По итогам соревнований, сборная Харьковской области завоевала пять золотых, серебряную и четыре бронзовые медали.

Карина Снитко победила на пяти дистанциях (50 м, 100 м, 200 м, 400 м и 800 м вольным стилем), стала бронзовым призером на дистанции 50 м баттерфляем и финишировала четвертой на дистанции 100 м баттерфляем. Кроме того, харьковчанки Карина Снитко, Евгения Стецурина, Мария Гурейкова и Маргарита Струтинская завоевали «серебро» в женской эстафете 4х100 м вольным стилем, уступив команде Днепропетровской области. Также Евгения Стецурина финишировала третьей на дистанции 800 м вольным стилем. Еще две бронзовые медали сборной принес Кирилл Костенко на дистанциях 400 м и 1500 м вольным стилем.

В общекомандном зачете сборная Харьковщины заняла второе место. Лидерами соревнований стали пловцы из Днепропетровской области, а третье место заняли киевляне.