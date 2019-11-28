Главная Новости Спорт Харьковские Пантеры стартовали с трех побед в женском Чемпионате Украины
28.11.2019  15:02   

Харьковские Пантеры стартовали с трех побед в женском Чемпионате Украины

На киевской арене состоялись матчи первого тура чемпионата Украины среди женщин в сезоне 2019/2020 годов, где харьковчанки взяли верх над столичными «Украиночками»


://dynamo.kharkiv.ua

В первом и третьем матчах отрыв между соперница был минимальным. Сценарий в финале обеих игр повторился: при счете 1:2 в первой и 2:3 в третьей тренерский штаб «Украиночки» в составе Олега Шафаренко и Артема Евсейчика выпускал шестого полевого игрока, но девушкам сравнить и перевести игру в овертайм так и не удавалось.

Второй матч стал результативным только для «Пантер». Под руководством Вадима Радченко гости из Харькова разгромили хозяев площадки и забросили в их ворота пять шайб. Голкипер «Пантер» Наталья Козачук оформила первый шатаут.

Поэтому харьковчанки забирают девять очков в свою копилку, а «Украиночка» будет готовиться завоевывать их в следующих турах чемпионата.

Источник:   Динамо Харьков
 Тэги:  хоккей, харьков, пантеры. чемпионат, женский
 
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