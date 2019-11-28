Харьковские Пантеры стартовали с трех побед в женском Чемпионате Украины

На киевской арене состоялись матчи первого тура чемпионата Украины среди женщин в сезоне 2019/2020 годов, где харьковчанки взяли верх над столичными «Украиночками»
В первом и третьем матчах отрыв между соперница был минимальным. Сценарий в финале обеих игр повторился: при счете 1:2 в первой и 2:3 в третьей тренерский штаб «Украиночки» в составе Олега Шафаренко и Артема Евсейчика выпускал шестого полевого игрока, но девушкам сравнить и перевести игру в овертайм так и не удавалось.
Второй матч стал результативным только для «Пантер». Под руководством Вадима Радченко гости из Харькова разгромили хозяев площадки и забросили в их ворота пять шайб. Голкипер «Пантер» Наталья Козачук оформила первый шатаут.
Поэтому харьковчанки забирают девять очков в свою копилку, а «Украиночка» будет готовиться завоевывать их в следующих турах чемпионата.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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