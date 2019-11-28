28.11.2019 16:56

Харьковчанка стала лучшей футболисткой Украины по итогам уходящего года

Справедливости ради стоит отметить, что харьковской пропиской могут похвастаться половина первой десятки рейтинга, что не может не радовать болельщиков.



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С 11 по 22 ноября эксперты женского футбола определяли лучших игроков и тренеров в 2019 году.

Всего в голосовании приняли участие 50 специалистов. Сайт «Женский футбол Украина» подвел итоги голосования в номинации «Лучший игрок чемпионата Украины» 2019.

Победителем стала Дарья Апанащенко - игрок "Жилстрой-1" (Харьков). Второе место заняла ее землячка Надежда Кунина .



Вашему вниманию итоги голосования.



Лучший игрок чемпионата Украины 2019:



1. Апанащенко Дарья (Жилстрой-1) - 86

2. Кунина Надежда (Жилстрой-1) - 42

3. Стець Юлия (Восход) - 30

4. Калинина Яна (Жилстрой-2) - 27

5-6. Гирин Виктория (Ладомир) - 24

5-6. Христюк Юлия (ЭМС-Подолье) - 24

7. Андрухив Вероника (Жилстрой-2) - 23

8. Левицкая Татьяна (Восход) - 13

9. Билокур Оксана (Пантеры) - 12

10. Вегерич Надежда (Единство) - 4