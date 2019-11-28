Харьковчанка стала лучшей футболисткой Украины по итогам уходящего года

Справедливости ради стоит отметить, что харьковской пропиской могут похвастаться половина первой десятки рейтинга, что не может не радовать болельщиков.
С 11 по 22 ноября эксперты женского футбола определяли лучших игроков и тренеров в 2019 году.
Всего в голосовании приняли участие 50 специалистов. Сайт «Женский футбол Украина» подвел итоги голосования в номинации «Лучший игрок чемпионата Украины» 2019.
Победителем стала Дарья Апанащенко - игрок "Жилстрой-1" (Харьков). Второе место заняла ее землячка Надежда Кунина .
Вашему вниманию итоги голосования.
Лучший игрок чемпионата Украины 2019:
1. Апанащенко Дарья (Жилстрой-1) - 86
2. Кунина Надежда (Жилстрой-1) - 42
3. Стець Юлия (Восход) - 30
4. Калинина Яна (Жилстрой-2) - 27
5-6. Гирин Виктория (Ладомир) - 24
5-6. Христюк Юлия (ЭМС-Подолье) - 24
7. Андрухив Вероника (Жилстрой-2) - 23
8. Левицкая Татьяна (Восход) - 13
9. Билокур Оксана (Пантеры) - 12
10. Вегерич Надежда (Единство) - 4
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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