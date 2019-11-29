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29.11.2019  11:02   

Харьковчане завоевали 13 медалей и установили рекорды на чемпионате Украины по тяжелой атлетике

Чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди спортсменов школ высшего спортивного мастерства прошел в Харькове.


// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие около 120 спортсменов со всей Украины. По итогам соревнований, харьковчане завоевали пять золотых, пять серебряных и три бронзовые награды.

В соревнованиях среди женщин Ирина Деха заняла первое место в весовой категории 81 кг, а также установила три рекорда Украины среди женщин: рывок - 105 кг, толчок - 126 кг, сумма двоеборья - 232 кг. Камила Конотоп стала чемпионкой в весовой категории 59 кг. Она установила рекорды Украины среди спортсменов до 20 и 23 лет: рывок - 92 кг, толчок - 105 кг, в сумме - 197 кг, а также два рекорда среди женщин - в рывке и сумме двоеборья.

Алина Захарченко заняла второе место в весовой категории 59 кг и установила рекорды Украины среди спортсменов до 17 лет: рывок - 78 кг, толчок - 96 кг и в сумме двоеборья - 174 кг. Также серебряными призерами стали Светлана Самуляк (весовая категория 55 кг, 165 кг в сумме двоеборья) и Анастасия Власенко (весовая категория более 87 кг, подняла 215 кг). Валерия Целикова заняла третье место (весовая категория - 76 кг, 119 кг).

В соревнованиях среди мужчин чемпионами стали: Павел Залипский (весовая категория 55 кг, 210 кг в сумме двоеборья), Евгений Янцевич (весовая категория 96 кг, 356 кг), Антон Марущак (весовая категория 73 кг, 289 кг). Серебряные медали завоевали Александр Лавриненко (весовая категория 73 кг, 271 кг) и Олег Слободянюк (весовая категория более 109 кг, 296 кг). Бронзовыми призерами стали Максим Москвин (весовая категория 81 кг, 280 кг) и Валерий Захаров (весовая категория 61 кг, 197 кг).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  тяжелая атлетика, харьков
 
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