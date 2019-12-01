01.12.2019 10:51

Фигурное катание: харьковчане привезли урожай медалей с чемпионата Украины

На соревнованиях, которые состоялись в Одессе, харьковчане завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.



//kharkivoda.gov.ua

«Харьковские фигуристы захватили весь пьедестал почета в танцах на льду. Победителями стали Анна Чернявская и Олег Муратов. Они выиграли короткий танец - 57.84 баллов и произвольный - 84.99 баллов. Набрав в сумме 142.83 баллов, Анна и Олег стали чемпионами. Второе место заняли Анастасия Саммел и Никита Погорелов (135.93 баллов), а бронзовые награды достались Софии Лизогуб и Даниилу Ефременко (123.43 балла)», - сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

В танцах на льду в категории «Advanced Novice» победителями стали одесситы Лика Бондарь и Артем Коваль, которые набрали 121.81 баллов. «Серебро» и «бронзу» поделили между собой харьковские дуэты Мария Пинчук и Алексей Щуров (112.34 баллов), а также Полина Вашкевич и Давид Нгуен (109.97 баллов), соответственно.

Еще одну золотую медаль харьковские спортсмены завоевали в одиночном катании среди девушек, где чемпионкой стала Дарья Котенко. Юная фигуристка набрала 130.75 баллов по сумме короткой и произвольной программ. Второе было за киевлянкой Мариной Жданович, которая уступила Дарье 0.45 балла. Бронзовую медаль получила одесситка Николь Найда -123.77 баллов.

В одиночном катании среди юношей харьковчанин Матвей Ефименко занял второе место с результатом 111.22 баллов, а чемпионом стал Глеб Смотров из Киевской области (175.34 баллов). Третье место - за киевлянином Кириллом Лишенко (165.78 баллов).