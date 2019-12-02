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02.12.2019  10:18   

Харьковские баскетболисты одержали первую победу на чемпионате Украины

Команда «Харьковские Соколы» одержала первую победу в сезоне Суперлиги - чемпионате Украины по баскетболу среди мужчин.


// city.kharkov.ua

В домашнем поединке, который состоялся 1 декабря во Дворце спорта «Лкомотив», спортсмены выиграли у команды «Черкассекие Обезьяны» со счетом 77:72 (7:19, 20:22, 27:15, 23:16). 

Заброшенные мячи игроков команды «Харьковские Соколы»: Тиг (22о + 8пд), Бояркин (15о + 9пр), Джексон (14), Мусиенко (6о + 5пд), Джамар (6), Тищенко (6), Тарасенко (4), Тихонов (3), Козлов (1). Очки «Черкасских Мавп»: Райт (15о + 6пд), Хаджифейзович (14), Конев (8), Беликов (7), Ейрингтон (7), Попов (7), Кольченко (6о + 5пд), Ткаченко (2).

Отметим, что следующая игра «Харьковских Соколов» состоится 6 декабря на выезде против команды «Прометей» (Каменское).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  баскетбол, чемпионат украины, харьков
 
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