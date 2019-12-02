В переддень зимы харьковские школьники сразились в городском турнире

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Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 2 декабря Сегодня тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 2 декабря Начало недели порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня небо затянут тучи будет пасмурно до самого вечера. Без осадков.