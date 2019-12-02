В переддень зимы харьковские школьники сразились в городском турнире

В клубе «Гагаринец» состоялась Харьковская спортивная школьная лига по шахматам среди учащихся учреждений общего среднего образования.
Первое место в соревновании заняла школа №45 Шевченковского района города Харькова, вторыми стали учащиеся школы №156 Московского района и «бронза» досталась школе №173 Слободского района города Харькова.
Сегодня тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
Начало недели порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня небо затянут тучи будет пасмурно до самого вечера. Без осадков.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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