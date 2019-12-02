Главная Новости Спорт В переддень зимы харьковские школьники сразились в городском турнире
02.12.2019  14:24   

В переддень зимы харьковские школьники сразились в городском турнире

В клубе «Гагаринец» состоялась Харьковская спортивная школьная лига по шахматам среди учащихся учреждений общего среднего образования.


// facebook

Первое место в соревновании заняла школа №45 Шевченковского района города Харькова, вторыми стали учащиеся школы №156 Московского района и «бронза» досталась школе №173 Слободского района города Харькова.

Источник:   Харьковская федерация шахмат
 Тэги:  шахматы, турнир, харьков, школьники, победа, патронат
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.11 Спорт Шахматы. Харьковчанин - чемпион международного турнира 05.11 Спорт Харьковский гроссмейстер стал серебряным призером чемпионата Европы по шахматам 20.07 День в истории День тортика: события 20 июля
 
 

Видео

На Харківщині знов підірвали банкомат. ОНОВЛЕНО. ФОТО. ВИДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 