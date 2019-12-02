Харьковчанки представлены во всех номинациях среди футбольных звезд Украины

2 декабря на НСК «Олимпийский» состоится торжественная церемония награждения «Футбольные звезды Украины-2019» - совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.
Во время церемонии будут объявлены победители в ряде номинаций. Также будут вручены специальные награды за успешные футбольные проекты 2019 года.
Добавим, что лауреаты выбираются путем независимого голосования профессиональных футболистов, футболисток и главных тренеров (тренеров / ассистентов тренеров) Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги 2019 года.
Лучшая футболистка
Дарья Апанащенко ( «Жилстрой-1» Харьков)
Яна Калинина ( «Жилстрой-2» Харьков)
Надежда Кунина ( «Жилстрой-1» Харьков)
Лучшая молодая футболистка (в возрасте до 19 лет)
Юлия Христюк ( «ЕМС-Подолье» Винница)
Надежда Кунина ( «Жилстрой-1» Харьков)
Ирина Котяш ( «Жилстрой-2» Харьков)
Автор лучшего гола
Надежда Иванченко ( «Ладомир» Владимир-Волынский)
Сергей Сидорчук ( "Динамо" Киев)
Георгий Цитаишвили ( "Динамо" Киев)
Лучший голкипер среди женщин
Ирина Санина ( «Жилстрой-1» Харьков)
Екатерина Самсон ( «Жилстрой-2» Харьков)
Дарья Бондарчук ( «Жилстрой-2» Харьков)
Лучший тренер женских команд
Роман Заев ( «Восход» Старая Маячка)
Наталья Зинченко (ЖФК «Жилстрой-2» Харьков, национальная женская сборная Украины)
Олег Бортник ( «Ладомир» Владимир-Волынский)
Самые 11 (женщины)
11 футболисток
Самые 11 (мужчины)
11 футболистов
Лучший футболист
Марлос (ФК «Шахтер» (Донецк)
Тайсон (ФК «Шахтер "Донецк)
Виктор Цыганков (ФК« Динамо »Киев)
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