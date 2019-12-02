02.12.2019 14:41

Харьковчанки представлены во всех номинациях среди футбольных звезд Украины

2 декабря на НСК «Олимпийский» состоится торжественная церемония награждения «Футбольные звезды Украины-2019» - совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.



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Во время церемонии будут объявлены победители в ряде номинаций. Также будут вручены специальные награды за успешные футбольные проекты 2019 года.



Добавим, что лауреаты выбираются путем независимого голосования профессиональных футболистов, футболисток и главных тренеров (тренеров / ассистентов тренеров) Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги 2019 года.

Лучшая футболистка



Дарья Апанащенко ( «Жилстрой-1» Харьков)

Яна Калинина ( «Жилстрой-2» Харьков)

Надежда Кунина ( «Жилстрой-1» Харьков)



Лучшая молодая футболистка (в возрасте до 19 лет)



Юлия Христюк ( «ЕМС-Подолье» Винница)

Надежда Кунина ( «Жилстрой-1» Харьков)

Ирина Котяш ( «Жилстрой-2» Харьков)



Автор лучшего гола



Надежда Иванченко ( «Ладомир» Владимир-Волынский)

Сергей Сидорчук ( "Динамо" Киев)

Георгий Цитаишвили ( "Динамо" Киев)



Лучший голкипер среди женщин



Ирина Санина ( «Жилстрой-1» Харьков)

Екатерина Самсон ( «Жилстрой-2» Харьков)

Дарья Бондарчук ( «Жилстрой-2» Харьков)



Лучший тренер женских команд



Роман Заев ( «Восход» Старая Маячка)

Наталья Зинченко (ЖФК «Жилстрой-2» Харьков, национальная женская сборная Украины)

Олег Бортник ( «Ладомир» Владимир-Волынский)



Самые 11 (женщины)

11 футболисток



Самые 11 (мужчины)

11 футболистов





Лучший футболист



Марлос (ФК «Шахтер» (Донецк)

Тайсон (ФК «Шахтер "Донецк)

Виктор Цыганков (ФК« Динамо »Киев)