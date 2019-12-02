Харьковские сеньоры завоевывают призовые места на каждом выступлении в текущем сезоне

Титулованный танцевальный дуэт из Первой столицы завоевал медали на турнире в Стумбуле.
Украинские фигуристы завоевали две медали на традиционном международном турнире Bosphorus Cup 2019, который проходил в Стамбуле, Турция.
Очереднуы медали в копилку сборной принес танцевальный дуэт, в возрастной группе сениоров.
Харьковчане Александра Назарова и Максим Никитин завоевывают награды на каждом старте текущего сезона.
Наша пара заняла второе место, как в ритмичном (76,64 балла), так и в произвольном танце (112,59 балла) и, в итоге, завоевала серебряную медаль.
Сегодня тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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