Главная Новости Спорт Харьковские сеньоры завоевывают призовые места на каждом выступлении в текущем сезоне
02.12.2019  15:25   

Харьковские сеньоры завоевывают призовые места на каждом выступлении в текущем сезоне

Титулованный танцевальный дуэт из Первой столицы завоевал медали на турнире в Стумбуле.


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Украинские фигуристы завоевали две медали на традиционном международном турнире Bosphorus Cup 2019, который проходил в Стамбуле, Турция.

Очереднуы медали в копилку сборной принес танцевальный дуэт, в возрастной группе сениоров. 

Харьковчане Александра Назарова и Максим Никитин завоевывают награды на каждом старте текущего сезона.

Наша пара заняла второе место, как в ритмичном (76,64 балла), так и в произвольном танце (112,59 балла) и, в итоге, завоевала серебряную медаль.

Источник:   xsport
 Тэги:  фигурное, танцы, харьков, дуэт, катание, призеры, подиум
 
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