Главная Новости Спорт «Харьковские Соколы» ответили «Черкасским Мавпам» за гостевое поражение (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)
02.12.2019  16:16   

«Харьковские Соколы» ответили «Черкасским Мавпам» за гостевое поражение (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Вслед за фееричным по остроте черкасским поединком команды сыграли не менее красочный второй матч в рамках первого тура Премьер Лиги


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Игра первого круга в Черкассах была одной из самых ярких в исполнении «Соколов». Лишь в овертайме наши ребята уступили подопечным Максима Михельсона со счетом 104: 102.

1 декабря в Харькове команды встретились в юбилейном для хозяев 10 матче в рамках Премьер лиги.

Домашний матч в «Харькове Соколы» дожали до победы с большим перевесом. На черкасское поражение с разницей в пару мячей ответили домашней победой с уверенным 5-очковым запасом.

Итог встречи-реванша 77:72. 

Мощная игра Джина Тига, помогла харьковчанам одержать первую победу в чемпионате с большим отрывом, чем в гостях.

 

 

 

 

Источник:   Харьковские Соколы
 Тэги:  баскетбол, харьков, турнир, сокол
 
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