«Харьковские Соколы» ответили «Черкасским Мавпам» за гостевое поражение (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Вслед за фееричным по остроте черкасским поединком команды сыграли не менее красочный второй матч в рамках первого тура Премьер Лиги
Игра первого круга в Черкассах была одной из самых ярких в исполнении «Соколов». Лишь в овертайме наши ребята уступили подопечным Максима Михельсона со счетом 104: 102.
1 декабря в Харькове команды встретились в юбилейном для хозяев 10 матче в рамках Премьер лиги.
Домашний матч в «Харькове Соколы» дожали до победы с большим перевесом. На черкасское поражение с разницей в пару мячей ответили домашней победой с уверенным 5-очковым запасом.
Итог встречи-реванша 77:72.
Мощная игра Джина Тига, помогла харьковчанам одержать первую победу в чемпионате с большим отрывом, чем в гостях.
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