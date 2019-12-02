Последние дни осени стали золотыми для юных харьковских каратистов

29-30 ноября в. Харькове состоялся Кубок Украины среди взрослых и Всеукраинский турнир среди юношей и юниоров по каратэ JKS.
В турнире приняли участие 326 спортсменов из 14 регионов Украины.
В общекомандном зачете сборная команда Харьковщины заняла 1 место.
На втором месте сборная Донецкой области.
Тройку лидеров замыкает Сумская область.
Сегодня тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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