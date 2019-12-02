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02.12.2019  17:57   

Последние дни осени стали золотыми для юных харьковских каратистов

29-30 ноября в. Харькове состоялся Кубок Украины среди взрослых и Всеукраинский турнир среди юношей и юниоров по каратэ JKS.


://dmskh.gov.ua/

В турнире приняли участие 326 спортсменов из 14 регионов Украины. 

В общекомандном зачете сборная команда Харьковщины заняла 1 место.

На втором месте сборная Донецкой области. 

Тройку лидеров замыкает Сумская область.

Источник:   Департамент молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  карате, харьков, турнир
 
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