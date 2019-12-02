Харьковские боксеры завоевали полный комплект наград в Сербии

С 27 по 30 ноября в Сербии состоялся международный турнир по боксу среди мужчин «GoldenGloves 2019», на котором харьковчане получили 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.
Мужская Национальная сборная Украины уверенно победила в общекомандном зачете этого турнира, завоевав 3 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Из них три медали на счету харьковских боксеров.
Роберт Мартон стал победителем в весовой категории до 91кг. Он победил соперника из Сербии и Алжира, и вышел в финал. Где его соперником должен был стать другой харьковский боксер Сергей Горскова, который на пути к финалу победил спортсменов из Ганы и Италии.
Сергей на финальный поединок не вышел и стал серебряным призером турнира, а Роберт Мартон завоевал «золото».
В свою очередь бронзовую награду получил в весе до 63кг Ярослав Харциз. Он победил боксера из Сербии, а в полуфинале уступил сопернику из Марокко.
Всего на «GoldenGloves 2019» принимали участие около 100 боксеров из 17 стран мира.
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