Харьковский лучник победил на Кубке Украины

Александр Соколов занял первое место в стрельбе из блочного лука на Кубке Украины в помещении, который состоялся во Львове.
В финале в личных соревнований среди мужчин Александр Соколов победил со счетом 147: 144 Сергея Атаманенко из Львовской области. Также в этом виде в шаге от медали остановился еще один харьковский лучник Вадим Головко, который по итогу занял пятое место.
В командных соревнованиях по блочного лука Александр Соколов, Вадим Головко и Дмитрий Шуть в поединке за бронзу уступили 230: 233 соперникам из команда «Львовская-1».
В общем медаль Александра Соколова стала единственной, которую смогли завоевать на данном Кубке харьковские лучники.
В стрельбе из классического лука харьковчане совсем за пределами пьедестала почета.
Близкими к бронзовой медали были КатеpинаДубровина, Валерия Онищукта ДарьяПавличенко, которые в поединке за третье место в командных соревнованиях уступили соперницам из Львовской области. В личных соревнованиях Екатерина Дубровина была седьмой.
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