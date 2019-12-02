Главная Новости Спорт Харьковский лучник победил на Кубке Украины
02.12.2019  19:49   

Харьковский лучник победил на Кубке Украины

Александр Соколов занял первое место в стрельбе из блочного лука на Кубке Украины в помещении, который состоялся во Львове.


// facebook

В финале в личных соревнований среди мужчин Александр Соколов победил со счетом 147: 144 Сергея Атаманенко из Львовской области. Также в этом виде в шаге от медали остановился еще один харьковский лучник Вадим Головко, который по итогу занял пятое место.

В командных соревнованиях по блочного лука Александр Соколов, Вадим Головко и Дмитрий Шуть в поединке за бронзу уступили 230: 233 соперникам из команда «Львовская-1».

В общем медаль Александра Соколова стала единственной, которую смогли завоевать на данном Кубке харьковские лучники.

В стрельбе из классического лука харьковчане совсем за пределами пьедестала почета. 

Близкими к бронзовой медали были КатеpинаДубровина, Валерия Онищукта ДарьяПавличенко, которые в поединке за третье место в командных соревнованиях уступили соперницам из Львовской области. В личных соревнованиях Екатерина Дубровина была седьмой.

Источник:   Департамент молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  лучник, харьков, львов, победа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.07 Спорт Харьковский лучник стал серебряным призером чемпионата Европы
 
 

Видео

В Уряді розповіли, як оформити субсидію онлайн. ВІДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 