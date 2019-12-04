Юные харьковские шахматисты завоевали призовые места и вышли в полуфинал чемпионата Украины по шахматам (ФОТО)

Появились первые итоги чемпионата Украины по шахматам до 16 лет (классика, полуфинал) - харьковчане в лидерах.
С 22 ноября по 1 декабря в Ивано-Франковске проходил полуфинал чемпионата Украины среди юношей и девушек до 16 лет по классическим шахматам.
Руководство и члены Харьковской областной федерации шахмат на своей странице в соцсетях поприветствовало второго призера полуфинала среди юношей Дмитрия Кушко и первого призера среди девушек Юлию Алексеенко с этим спортивным успехом.
Также юная харьковчанка Полина Петрова, завоевавшая право участвовать в финале.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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давл.:
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