04.12.2019 13:55

Юные харьковские шахматисты завоевали призовые места и вышли в полуфинал чемпионата Украины по шахматам (ФОТО)

Появились первые итоги чемпионата Украины по шахматам до 16 лет (классика, полуфинал) - харьковчане в лидерах.



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С 22 ноября по 1 декабря в Ивано-Франковске проходил полуфинал чемпионата Украины среди юношей и девушек до 16 лет по классическим шахматам.

Руководство и члены Харьковской областной федерации шахмат на своей странице в соцсетях поприветствовало второго призера полуфинала среди юношей Дмитрия Кушко и первого призера среди девушек Юлию Алексеенко с этим спортивным успехом.