Главная Новости Спорт Юные харьковские шахматисты завоевали призовые места и вышли в полуфинал чемпионата Украины по шахматам (ФОТО)
04.12.2019  13:55   

Юные харьковские шахматисты завоевали призовые места и вышли в полуфинал чемпионата Украины по шахматам (ФОТО)

Появились первые итоги чемпионата Украины по шахматам до 16 лет (классика, полуфинал) - харьковчане в лидерах.


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С 22 ноября по 1 декабря в Ивано-Франковске проходил полуфинал чемпионата Украины среди юношей и девушек до 16 лет по классическим шахматам.

Руководство и члены Харьковской областной федерации шахмат на своей странице в соцсетях поприветствовало второго призера полуфинала среди юношей Дмитрия Кушко и первого призера среди девушек Юлию Алексеенко с этим спортивным успехом.

Также юная харьковчанка Полина Петрова, завоевавшая право участвовать в финале.

Источник:   Харьковская областная федерация шахмат
 Тэги:  шахматы, места, харьков, чемпионат
 
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