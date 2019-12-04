04.12.2019 14:14

Итоги года, перспективы олимпийцев и харьковского молодежного спорта на новый сезон

Директор Украинского Восточного Центра олимпийской подготовки Юрий Щегольков: «В новом зимнем сезоне ждем позитивных результатов от наших спортсменов»



://kharkov-sport.com

Началась календарная зима. С ее началом в нашем регионе выпал первый снег, а значит есть настоящий повод поговорить о зимних видах спорта с директором Украинского Восточного Центра олимпийской подготовки Юрием Павловичем Щегольковым в интервью Игоря Заржицкого.

- Прежде всего, надо сказать, что наши спортсмены начали готовится к предстоящему сезону ещё летом. Много работы было проделано как в спортивных и тренажерных залах, так и на улице. Лыжники, биатлонисты, фигуристы, конькобежцы и хоккеисты закладывали фундамент на весь предстоящий соревновательный период. А уже с осени пошли первые старты на ледовых площадках и на лыжероллерных трассах. Сейчас уже можно констатировать, что все отделения нашего Центра работают в полном объеме, причем с учетом выпавшего снега и небольшой минусовой температуре воздуха.

- Давайте начнем с биатлона, тем более, что здесь у вас, судя по прошлому сезону, были довольно неплохие результаты. Согласны?

- Да, Вы правы. За последние годы харьковский биатлон сделал заметные шаги вперёд. Поэтому ожидаем и в новом сезоне дальнейшего прогресса. В этом плане наш биатлон можно разделить на три составляющие.

Первая. Это взрослые, наши ведущие спортсмены. Они готовятся с нашей национальной сборной командой Украины. В частности, это Ольга Абрамова. Плюс юниоры, причем некоторые из них уже имеют опыт подготовки и с первой сборной. Речь идет о Юрии Сытнике, Александре Пономаренко, Оксане Коваленко и Любови Кипяченковой. Они в данный момент продолжают бороться за то, чтобы участвовать и в юниорском Кубке мира, и Кубке IBU. А в декабре все вышеназванные спортсмены должны принять участие в чемпионате Украины, который будет еще одним отбором для выступлений на международной арене уже в 2020 году.

Вторая. Это юношеская олимпийская команда Украины, вместе с которой, можно сказать, весь цикл подготовки к Юношеским олимпийским играм прошли харьковчане Степан Кинаш, Евгений Завада, Евгений Малышев и Руслана Ткаченко. Они много занимались на лыжероллерах, а затем перешли на снежные трассы. Напомню, что Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в швейцарской Лозанне с 9 по 22 января 2020 года.

И, третья, относится к самым юным спортсменам, детям. Здесь уже мы можем говорить о дальнейшем развитии биатлона в нашем регионе. Такую задачу поставил президент федерации биатлона Харьковской области Евгений Евгеньевич Савин, который считает, что надо задействовать как можно больше районов области. И одним из главных направлений остается открытие новых отделений биатлона, как это ранее было сделано в Волчанском, Краснокутском, Чугуевском и Дергачевском районах.

- Насколько мне известно, совсем недавно в одном из этих районов, Дергачевском, прошли соревнования, аналогов которым именно в сельских районах не было. Верно?

- Абсолютно верно. В течение последних двух лет мы проводили соревнования (областные и даже Всеукраинские) в Харькове на базе спортивного комплекса «Темп». И вот теперь мы решили попробовать провести первые соревнования в Дергачах на территории местной детско-юношеской спортивной школы. Они состоялись в середине ноября прошли довольно успешно. Прежде всего, порадовал тот факт, что в них приняло участие достаточно много спортсменов, в том числе из харьковского лыже-биатлонного клуба «Фельдман-Экопарк», из Волчаска, Дергачей и Пересечного. Но еще более приятным является тот факт, что не только массовостью отличаются наши соревнования, а и есть уже хорошая спортивная сторона. Дети активно борются за высокие места, показывают неплохую выучку и уже по-настоящему знают, что такое биатлон. К примеру, многие из них, благодаря тренерской работе, четко представляют как надо бежать, как надо стрелять, как правильно подойти к огневому рубежу и как бежать последний круг. Все это мы отчетливо видим и находим ребят, которые в дальнейшем собираются уже на более серьезном уровне заниматься биатлоном в Харьковском областном высшем училище физической культуры. Кстати, хочу особенно отметить, что в этом учебном отделении в настоящее время работает очень профессиональный тренерский коллектив. Мы уже высоко подняли здесь свою планку и ниже ее опускать не намерены.

- Говоря о детских соревнованиях, Вы имеете ввиду стрельбу из пневматического оружия, которое производится непосредственно в Харькове. А эти винтовки намного отличаются от мелкокалиберных, с которыми приходится выступать спортсменам на крупных, в том числе и международных турнирах?

- Винтовки харьковской фирмы «Зброя» примерно на 90 % приближены к тем винтовкам, которые используются в большом биатлоне. Есть некоторые нюансы, но они, как правило, отличаются в позитивную сторону. Так, наше оружие не считается огнестрельным, а значит оно более безопаснее. Это сразу снимает много вопросов, к примеру, что касается оборудования стрельбища. Мы можем развернуть и свернуть его достаточно мобильно и в любом более-менее подходящем месте - на лыжных стадионах, открытых площадках и так далее. И, главное, он доступен для детей самого юного школьного возраста (примерно от 8 до 13 лет). А далее уже спортсмены переходят на мелкокалиберное оружие.

- Какие старты по биатлону запланированы на нынешний зимний сезон в Харькове?

- В конце января у нас пройдет чемпионат области, по итогам которого мы должны отобрать всех сильнейших. А уже в феврале они выступят у нас на базе спортивного комплекса «Темп» в ставших уже традиционных Всеукраинских соревнованиях по биатлону, посвященных памяти нашего коллеги, известного земляка, заслуженного работника физической культуры и спорта Украины Геннадия Грациановича Хохлова. Мы надеемся, что к нам, как и ранее, приедут представители некоторых других регионов страны, таких как Киевская, Сумская, Черниговская, Волынская областей и так далее. География здесь у нас постоянно растет и мы ждем новых спортсменов.

- Что Вы можете сказать о лыжных гонках. Какая здесь ситуация с харьковскими спортсменами?

- В настоящий момент у нас в лыжных гонках идет естественный процесс смены поколений и омоложения состава. Близки к завершению своей активной спортивной карьеры наши многолетние лидеры Екатерина Сердюк (она совсем недавно во второй раз стала мамой) и Руслан Перехода, который в последнее время больше внимания стал уделять подготовке харьковских паралимпийцев. Из тех, кто идет им на смену можно назвать Алексея Жувагу (он, кстати, также является кандидатом на участие в зимних юношеских Олимпийских играх), Анастасию Макарину, Елену Мельник, Анну Билецкую. Есть еще целый ряд юных перспективных спортсменов, которые при надлежащей работе в дальнейшем могут добиться высоких спортивных результатов.

- В фигурном катании Вы ожидаете новых достижений и медалей от представителей харьковской школы?

- Конечно. Последние несколько лет они постоянно радуют нас своими достижениями. И если сперва ведущая роль здесь принадлежала Александре Назаровой и Максиму Никитину, то в святи с травмами и болезнями прошлый сезон у них явно не получился. Зато в этот период сумели достойно поддержать харьковскую школу фигурного катания, в частности, танцев на льду Дарья Попова и Владимир Беликов. Они немного моложе своих партнеров, но, тем не менее, сумели пробиться в состав национальной сборной Украины и выступали на взрослых чемпионатах мира и Европы. Есть еще несколько перспективных танцевальных пар, а также одиночников как среди юношей, так и среди девушек. В этом виде спорта у нас очень продуктивно работают наставники под руководством заслуженного тренера Украины Галины Владимировны Чуриловой. Большую помощь им оказывает федерация фигурного катания Харьковской области во главе с Юрием Владимировичем Балковым. Так что ждем от и от фигуристов в новом сезоне высоких мест на различных соревнованиях.

- В минувшем сезоне неплохо проявили себя и харьковские мастера шорт-трека. Могут ли они еще больше поднять свою планку достижений?

- Безусловно. С приходом в тренерский штаб сборной Харьковской области Виталия Сивака явно заметен прогресс наших мастеров шорт-трека. Они неплохо выступали на этапах Кубка Европы, где становились призерами, и также сумели отобраться на зимние юношеские Олимпийские игры. Очень надеемся, что на достигнутом харьковские представители этого вида спорта не остановятся и мы вправе ожидать от них новых медалей.

- И о хоккее. К сожалению, на уровне взрослых команд харьковчане нас в последнее время больше разочаровывают, чем радуют. А как с детским хоккеем?

- Детский хоккей у нас по-прежнему развивается, работает СДЮСШОР. Наши команды представлены практически по всем возрастным группам и участвуют в чемпионате страны, который проводит Украинская молодежная хоккейная лига. Харьковский хоккей всегда славился своими воспитанниками, которые впоследствии достойно выступали в составах различных сборных Украины, в престижных зарубежных клубах. Очень хотелось бы, чтобы и взрослый хоккей у нас был на высоком уровне, но пока, по целому ряду причин этого не происходит.

В заключении нашего разговора хочу поздравить всех представителей зимних видов спорта с началом календарной зимы. Хочу пожелать тренерам и спортсменам не только побед и медалей, а и пройти весь сезон без серьезных травм. Также приглашаю к активным занятиям зимними видами спорта харьковчан и жителей области. У нас, хоть и не в таком большом количестве, но все-таки есть базы, спортивные школы, ледовые катки, где можно заниматься различными зимними видами спорта. Так что ждем вас на наших спортивных площадках.