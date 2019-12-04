04.12.2019 17:35

В Харькове пройдет зимняя гонка легенд автоспорта

Первая зимняя автогонка «Кубок Харькова-2020» состоится 25 января на территории спортивно-технического клуба «Форум».



// city.kharkov.ua

В этом году в Харькове провели больше всего гонок в Украине по разным видам автоспорта – кроссу, ралли, внедорожному спорту, дрифту, дрэг-рейсингу и др. Также Харьков - единственный город, который проводит ралли на ретро-автомобилях, сообщил президент автоклуба «Харьков» Алексей Беседин.

Один из организаторов соревнований, мастер спорта СССР по автомобильному спорту Николай Чмых отметил, что это первые всеукраинские соревнования по ветеранскому автоспорту. Критерии отбора: пилот должен быть чемпионом Украины в одной из дисциплин автоспорта, мастером спорта и старше 60 лет.



Предварительно подтвердили участие в зимней гонке 20 пилотов из Харькова, Киева, Одессы, Днепра, Ужгорода, Черкасс, Кременчуга, в том числе мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта Украины Александр Салюк, мастера спорта СССР международного класса Леонид Леонов, Александр Медведченко, Юрий Серов, 83-летний мастер спорта СССР Анатолий Кулинич и другие профессионалы.



«Кубок Харькова-2020» пройдет на территории спортивно-технического клуба «Форум», где подготовят трассу для параллельной гонки. Пилоты будут соревноваться на двух авто «ВАЗ-2108» спортивной спецификации.

Как отметил Александр Салюк, «Кубок Харькова» соберет легенд автоспорта, его учителей. «Даст возможность собраться, вспомнить молодость. Этот проект создан не для того, чтобы бороться за секунды и гнаться за медалями, это встреча людей. Я свои первые старты провел на «Волге» в Харькове, на ипподроме», - напомнил Александр Салюк.

Вице-президент Автомобильной федерации Украины Александр Фельдман отметил, что гонка будет зрелищной, пилоты будут соперничать на льду на скорости больше 100 км/ч. «Трасса построена таким образом, чтобы зрителю было максимально интересно. Это общий старт двух автомобилей. Это лед, по которому идти сложно, а машины на такой трассе будут соперничать», - отметил Александр Фельдман.

В свою очередь заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Виталий Коваленко сообщил, что городской совет окажет организаторам «Кубка Харькова-2020» всестороннюю поддержку – информационную, онлайн-трансляцию и другую помощь.

Организаторы зимней гонки - автоклуб «Харьков» совместно с компанией «М-спорт» и СТК «Форум» при поддержке Харьковского городского совета.