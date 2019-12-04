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04.12.2019  18:48   

Юная харьковчанка победила на международном турнире в Барселоне

16-летняя харьковчанка Влада Никольченко одержала победу на международном турнире по художественной гимнастике «Трофей Барселоны 2019» в многоборье.


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О победе сообщили в Федерации художественной гимнастики Украины. Кроме того, Влада Никольченко заняла первое место в соревнованиях с обручем и лентой и второе -- с мячом и булавами.

С 16 по 22 сентября 2019 года гимнастка выступила на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, где заняла третье место в упражнениях с булавами.

Источник:   ВХ
 Тэги:  гимнастика, турнир, харьков, победа
 
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