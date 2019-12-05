Харьковчанка стала лучшей футболисткой Украины

Игрок женского футбольного клуба «Жилстрой-1» Дарья Апанащенко победила в номинации «Лучшая футболистка Украины-2019».
Церемония награждения «Футбольные звезды Украины-2019» состоялась в Киеве.
По итогам голосования экспертов харьковская спортсменка опередила футболистку клуба «Жилстроя-2» (Харьков) Яну Калинину и Надежду Кунину из «Жилстрой-1».
Отметим, что 32-летняя Дарья Апанащенко получила шестую награду за карьеру.
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