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05.12.2019  10:08   

Харьковчанка стала лучшей футболисткой Украины

Игрок женского футбольного клуба «Жилстрой-1» Дарья Апанащенко победила в номинации «Лучшая футболистка Украины-2019».


// city.kharkov.ua

Церемония награждения «Футбольные звезды Украины-2019» состоялась в Киеве.

По итогам голосования экспертов харьковская спортсменка опередила футболистку клуба «Жилстроя-2» (Харьков) Яну Калинину и Надежду Кунину из «Жилстрой-1».

Отметим, что 32-летняя Дарья Апанащенко получила шестую награду за карьеру.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  футбол, харьков
 
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