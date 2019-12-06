06.12.2019 09:59

Харьковчанин прокомментировал блестящую победу его команды на Чемпионате Европы и подвел итоги 2019 года

В рамках быстрой программы сразу три украинца вошли в топ-4 - команда завоевала 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.



ФОТО Sport.ua: Сборная Украины по шашкам-100

Успешно выступила сборная Украины на чемпионате Европы по шашкам-100, который на днях завершился в израильском городе Нетанья.

Капитан команды Юрий Аникеев из Харькова завоевал серебряную медаль, Игорь Кирзнер из Запорожья – бронзовую, а Артем Иванов из Днепра остановился за шаг от пьедестала. Украинская команда опередила Россию и стала чемпионом Европы в командном зачете.

В другом виде программы, молниеносной игре (соревнования с укороченным контролем времени), Юрий Аникеев добавил в свою копилку бронзовую награду чемпионата Европы. Сборная Украины стала второй в командном зачете в этой разновидности.

А у женщин двукратной чемпионкой Европы стала одесситка Виктория Мотричко. Как в молниеносной, так и в быстрой программе она уверенно опередила всех соперниц и завоевала две золотые медали. Ближайшие конкурентки из России и Беларуси не имели никаких шансов, отстав от Виктории на солидную дистанцию в 2–3 очка.

Международный гроссмейстер харьковчанин Юрий Аникеев, капитан сборной Украины по шашкам, прокомментировал этот успех команды и подвел итоги 2019 года:

«Чемпионаты Европы в укороченных программах в Израиле были очень важны для меня, так как у меня давно (с 2017 года) не было призовых мест в международные (стоклеточные) шашки. Вначале была быстрая программа. Игра не пошла, проиграл на старте и думал, что уже ничего не светит. Но три победы на финише над россиянами позволили взять серебро!

В блиц-программе, наоборот, начал неплохо, но в середине турнира обидно просрочил время в одной из партий, просто забыл о времени. Затем собрался и одержал важную победу над соотечественником Артемом Ивановым и также оказался в тройке призёров.

Важным достижением является то, что в блиц в командном зачете сборная Украины заняла первое место, обойдя титулованных россиян. Наши женщины также удачно выступили: Виктория Мотричко взяла два золота, опередив всех россиянок!

Лучшие мои партии? В быстрой программе одержал три победы на финише над россиянами Татаренко, Амриллаевым и Гетманским. В блиц примечательна победа над Шварцманом, многократным чемпионом мира по разным видам шашек.

Развитие молодых талантов в шашках? С молодежью у сборной Украины есть некоторые проблемы. Лет 15–20 назад наши ребята всегда боролись за медали, сейчас это больше исключения из правил. В чем причина – сложно сказать. Вроде бы и финансирование есть, и тренеров много. Но как-то нет таких шашечных фанатов, как в былые времена. Хотя страны, где раньше совсем слабо играли, сейчас достаточно конкурентоспособны, например, Польша. Конкуренция очень серьезная.

Итоги года? Думаю, он был достаточно успешным. Украина в 2019 году выиграла очень много медалей на международной арене. Для меня тоже был хороший сезон. В сентябре я стал чемпионом Европы по шашкам-64 в Турции. Надеюсь, и следующий 2020 год будет удачным».