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06.12.2019  16:34   

Харьковские чирлидеры одержали победу на чемпионате Украины

Представительницы харьковского хореографического коллектива «Dance Art» завоевали пять золотых медалей на Открытом чемпионате Украины по чирлидингу «Ukrainian Open Cheerleading Cup-2019», который прошел в Киеве.


// city.kharkov.ua

Всего в соревнованиях приняли участие 1,5 тыс. спортсменов из разных городов Украины.

По итогам чемпионата представительницы «Dance Art» одержали победу сразу в пяти номинациях: «Urban Cheer Solo», «Performance Cheer Double», «Trio Cheer Dance Show», «Cheer Dance Double» и «Pom Dance».

Отметим, в составе коллектива - более 20 учениц хореографического отделения Харьковской детской школы искусств №6, которые учатся в 2-6-х классах. В отделении изучают различные виды хореографии, включая современный танец и чирлидинг.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  чирлидинг, харьков
 
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