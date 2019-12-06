Харьковские чирлидеры одержали победу на чемпионате Украины

Представительницы харьковского хореографического коллектива «Dance Art» завоевали пять золотых медалей на Открытом чемпионате Украины по чирлидингу «Ukrainian Open Cheerleading Cup-2019», который прошел в Киеве.
Всего в соревнованиях приняли участие 1,5 тыс. спортсменов из разных городов Украины.
По итогам чемпионата представительницы «Dance Art» одержали победу сразу в пяти номинациях: «Urban Cheer Solo», «Performance Cheer Double», «Trio Cheer Dance Show», «Cheer Dance Double» и «Pom Dance».
Отметим, в составе коллектива - более 20 учениц хореографического отделения Харьковской детской школы искусств №6, которые учатся в 2-6-х классах. В отделении изучают различные виды хореографии, включая современный танец и чирлидинг.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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