06.12.2019 16:34

Харьковские чирлидеры одержали победу на чемпионате Украины

Представительницы харьковского хореографического коллектива «Dance Art» завоевали пять золотых медалей на Открытом чемпионате Украины по чирлидингу «Ukrainian Open Cheerleading Cup-2019», который прошел в Киеве.



// city.kharkov.ua

Всего в соревнованиях приняли участие 1,5 тыс. спортсменов из разных городов Украины.

По итогам чемпионата представительницы «Dance Art» одержали победу сразу в пяти номинациях: «Urban Cheer Solo», «Performance Cheer Double», «Trio Cheer Dance Show», «Cheer Dance Double» и «Pom Dance».

Отметим, в составе коллектива - более 20 учениц хореографического отделения Харьковской детской школы искусств №6, которые учатся в 2-6-х классах. В отделении изучают различные виды хореографии, включая современный танец и чирлидинг.