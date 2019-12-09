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09.12.2019  11:31   

Юные тхэквондисты завоевали медали чемпионата Европы

7 и 8 декабря в немецком городе Зиндельфинген состоялся юношеский чемпионат Европы по тхэквондо, на котором харьковские спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную медали.


// ХОГА
Чемпионом Европы в возрастной категории 6-8 лет в весе до 35кг стал Максим Сухотерин. На пути к чемпионскому титулу он победил соперников из Италии и Германии, а в финале со счетом 47:34 выиграл у еще одного немца.

В возрастной категории 9-11 лет золотую медаль завоевал в весе до 35кг Никита Генов. На пути к финалу он выиграл у соперников из Швейцарии, Германии, Румынии и Азербайджана, а в поединке за «золото» со счетом 45:28 победил еще одного румынского тхэквондиста.

Серебряным призером стала в возрастной категории 9-11 лет Алина Лебедь. В весе до 39кг она успешно дошла до финала, где уступила 5:22 Марьяне Чернецкой из Киева.

Все трое спортсменов - воспитанники харьковской КДЮСШ №6.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  тхэквондисто, чемпионат европы, харьков
 
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