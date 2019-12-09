Юные тхэквондисты завоевали медали чемпионата Европы

7 и 8 декабря в немецком городе Зиндельфинген состоялся юношеский чемпионат Европы по тхэквондо, на котором харьковские спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную медали.
В возрастной категории 9-11 лет золотую медаль завоевал в весе до 35кг Никита Генов. На пути к финалу он выиграл у соперников из Швейцарии, Германии, Румынии и Азербайджана, а в поединке за «золото» со счетом 45:28 победил еще одного румынского тхэквондиста.
Серебряным призером стала в возрастной категории 9-11 лет Алина Лебедь. В весе до 39кг она успешно дошла до финала, где уступила 5:22 Марьяне Чернецкой из Киева.
Все трое спортсменов - воспитанники харьковской КДЮСШ №6.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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