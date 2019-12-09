Главная Новости Спорт Харьковские борцы завоевали медали Кубка Украины
09.12.2019  14:51   

Харьковские борцы завоевали медали Кубка Украины

В Киеве состоялся Кубок Украины по вольной борьбе среди мужчин и женщин, на котором харьковчане завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые награды.


://dmskh.gov.ua/

Серебряную медаль получил в весе до 61кг Камиль Керимов. В финальном поединке он уступил Ивану Билейчук из Ивано-Франковской области.

В этой же весовой категории еще один харьковский борец Александр Евсеенко, уступив в полуфинале Камилю Керимову, в схватке за третье место победил соперника из Ивано-Франковской области и стал бронзовым призером.

Еще две медали завоевали женщины. Анастасия Дубина (весовая категория до 62кг) в поединке за третье место победила соперницу из Львовской области, а Кристина Малявка (весовая категория до 68кг) одолела спортсменку из Ровенской области.

Источник:   Департамент молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  медали, чемпионат, харьков, борец, пьедестал
 
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