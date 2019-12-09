Харьковские борцы завоевали медали Кубка Украины

В Киеве состоялся Кубок Украины по вольной борьбе среди мужчин и женщин, на котором харьковчане завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые награды.
Серебряную медаль получил в весе до 61кг Камиль Керимов. В финальном поединке он уступил Ивану Билейчук из Ивано-Франковской области.
В этой же весовой категории еще один харьковский борец Александр Евсеенко, уступив в полуфинале Камилю Керимову, в схватке за третье место победил соперника из Ивано-Франковской области и стал бронзовым призером.
Еще две медали завоевали женщины. Анастасия Дубина (весовая категория до 62кг) в поединке за третье место победила соперницу из Львовской области, а Кристина Малявка (весовая категория до 68кг) одолела спортсменку из Ровенской области.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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