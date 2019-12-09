09.12.2019 17:27

Харьковские «робингуды» заняли почти все призовые места, соревнуясь среди сотни кадетов со всей Украины

В Харькове состоялся Всеукраинский турнир по стрельбы из лука.



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С 06 по 8 декабря 2019 в городе Харькове на базе учебно-спортивного комплекса им. Ю. Пояркова Харьковского Национального педагогического университета им. С. Сковороды состоялся открытый Всеукраинский кадетский турнир по стрельбе из лука памяти заслуженного тренера Украины Валентина Ефимовича Морозова среди спортсменов 2002 г.р. и моложе. В соревнованиях приняли участие около 100 юных спортсменов из Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепровской, Киевской и Харьковской областей.

По результатам личных соревнований в категории старших кадетов, все призовые места завоевали питомцы КЗ ХМ СДЮСШОР «Коммунар»: 1 место - Жук Александр, 2 место - Дюняшев Никита, 3 место - Гулич Олег. Среди девушек в данной категории победительницей стала Аристова Александра (ХГВУФК №1), 2 место - Жук Полина (Черниговская обл,), 3 место - Онищук Валерия (КЗ ХМ СДЮСШОР «Коммунар»).

В категории младших кадетов победителем стал вихованецьКЗ ХМ СДЮСШОР «Коммунар» Зарубин Ренат, 2 место - Гринюк Владислав (ХДВУФК№1), 3 место - Якимов Андрей (Днепропетровская обл.). Среди девушек в данной категории, золото и серебро личного первенства завоюваливихованкы КЗ ХМ СДЮСШОР «Коммунар» - Буданова Ярослава, Ярмак Ирина, бронза -Дроменко Елена (Черниговская обл).

В командном первенстве среди старших кадетов победителем стала команда СДЮСШОР-1, 2 место у команды Харьковская-1, 3 место - ХДВУФК№1. Среди девушек данной категории победителем стала команда Харьковская-1, серебро завоевала команда ХДВУФК№1, бронза - команда Харьковская-2.

В командном первенстве среди младших кадетов в командном первенстве победителем стала команда Харьковская-1, 2 место - команда Сумы - Чернигов, 3 место - команда Днепропетровск. Среди девушек данной категории победителем стала команда Харьков-1, серебро досталось команде Харьков-Чернигов.