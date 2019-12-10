Харьковчане завоевали медали на всеукраинском турнире по стрельбе из лука

Открытый всеукраинский турнир «Кадетский турнир памяти заслуженного тренера Украины Валентина Морозова» по стрельбе из лука состоялся в Харькове.
Соревнования прошли в учебно-спортивном комплексе им. Ю. Пояркова Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды. В них приняли участие около 100 спортсменов 2002 г.р. и младше из Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и города Киева.
В результате личных соревнований в категории старших кадетов призовые места завоевали воспитанники Детско-юношеской спортивной школы «Коммунар». Первое место занял Александр Жук, второе - Никита Дюняшев, а третье - Олег Гулич. Среди девушек лучшей стала Александр Аристова (Харьковское училище физкультуры №1), второе место заняла Полина Жук (Черниговская область), а третье - Валерия Онищук («Коммунар»).
В категории младших кадетов победил воспитанник спортшколы «Коммунар» Ренат Зарубин, «серебро» завоевал Владислав Гринюк (училище физкульутры №1), а третье - Андрей Якимов (Днепропетровская область). Среди девушек в этой категории «золото» и «серебро» личного первенства завоевали воспитанницы «Коммунар» Ярослава Буданова и Ирина Ярмак соответственно, бронзовым призером стала Елена Дроменко (Черниговская область).
В командном первенстве среди старших кадетов победила команда СДЮСШОР-1, второе место заняла команда «Харьковская-1», третье - команда Харьковского государственного высшего училища физической культуры №1. Среди девушек победила команда «Харьковская-1», серебряную награду завоевала команда училища физкультуры №1, бронзовую - команда «Харьковская-2».
В командном первенстве среди младших кадетов победила команда «Харьковская-1», среди девушек - команда «Харьков-1».
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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