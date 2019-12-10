Главная Новости Спорт Харьковчане завоевали медали на всеукраинском турнире по стрельбе из лука
10.12.2019  12:12   

Харьковчане завоевали медали на всеукраинском турнире по стрельбе из лука

Открытый всеукраинский турнир «Кадетский турнир памяти заслуженного тренера Украины Валентина Морозова» по стрельбе из лука состоялся в Харькове.


://city.kharkov.ua/

Соревнования прошли в учебно-спортивном комплексе им. Ю. Пояркова Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды. В них приняли участие около 100 спортсменов 2002 г.р. и младше из Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и города Киева.

В результате личных соревнований в категории старших кадетов призовые места завоевали воспитанники Детско-юношеской спортивной школы «Коммунар». Первое место занял Александр Жук, второе - Никита Дюняшев, а третье - Олег Гулич. Среди девушек лучшей стала Александр Аристова (Харьковское училище физкультуры №1), второе место заняла Полина Жук (Черниговская область), а третье - Валерия Онищук («Коммунар»).

В категории младших кадетов победил воспитанник спортшколы «Коммунар» Ренат Зарубин, «серебро» завоевал Владислав Гринюк (училище физкульутры №1), а третье - Андрей Якимов (Днепропетровская область). Среди девушек в этой категории «золото» и «серебро» личного первенства завоевали воспитанницы «Коммунар» Ярослава Буданова и Ирина Ярмак соответственно, бронзовым призером стала Елена Дроменко (Черниговская область).

В командном первенстве среди старших кадетов победила команда СДЮСШОР-1, второе место заняла команда «Харьковская-1», третье - команда Харьковского государственного высшего училища физической культуры №1. Среди девушек победила команда «Харьковская-1», серебряную награду завоевала команда училища физкультуры №1, бронзовую - команда «Харьковская-2».

В командном первенстве среди младших кадетов победила команда «Харьковская-1», среди девушек - команда «Харьков-1».

Источник:   ХГС
 Тэги:  лук, стрельба, турнир, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.08 Спорт В Харькове стартовал очередной этап Кубка Украины по стрельбе из лука 25.07 Экономика и промышленность "ЛУК, НЕ ПЛАЧЬ": в Харькове продолжается удешевление лука 18.06 Экономика и промышленность Лук в Харькове заметно подешевел
 
 

Видео

Как питаются дошкольники Основянского района
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 