Харьковские боксеры выиграли чемпионат Украины

Во Львове состоялось молодежное первенство по боксу, на котором харьковчане выиграли два «золота».
Самой «урожайной» для представителей Харьковской области стала весовая категория до 49 кг, в которой они завоевали полный комплект наград. В чисто харьковском финале Даниил Дрижак победил Руслана Цикало единогласным решением судей. Дмитрий Пащенко проиграл Дрижаку в полуфинале и стал третьим.
В весе до 81 кг в главном бою боксировал харьковчанин Матвей Ражба – против Никиты Хрипко из Луганской области. По всем пяти судейским запискам победил Ражба.
В командном зачете Харьковская область заняла второе место, на первом – Одесская область. Готовили харьковских боксеров тренеры: Валерий и Богдан Даниленко, Роман Черников, Виталий Яровой и Алексей Солодовников.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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