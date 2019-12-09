09.12.2019 18:40

Харьковские боксеры выиграли чемпионат Украины

Во Львове состоялось молодежное первенство по боксу, на котором харьковчане выиграли два «золота».



// objectiv.tv

Самой «урожайной» для представителей Харьковской области стала весовая категория до 49 кг, в которой они завоевали полный комплект наград. В чисто харьковском финале Даниил Дрижак победил Руслана Цикало единогласным решением судей. Дмитрий Пащенко проиграл Дрижаку в полуфинале и стал третьим.

В весе до 81 кг в главном бою боксировал харьковчанин Матвей Ражба – против Никиты Хрипко из Луганской области. По всем пяти судейским запискам победил Ражба.

В командном зачете Харьковская область заняла второе место, на первом – Одесская область. Готовили харьковских боксеров тренеры: Валерий и Богдан Даниленко, Роман Черников, Виталий Яровой и Алексей Солодовников.