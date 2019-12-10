10.12.2019 15:45

Геннадий Кернес встретился с чемпионами и обсудил, как популяризировать спорт в Харькове

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 10 декабря, встретился с чемпионами Европы и мира по ММА, гимнастике и боевому самбо.



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Своими идеями, целями и пожеланиями с городским головой поделились чемпион мира по ММА, харьковчанин Ата Атдаев, чемпион мира по боевому самбо Владислав Руднев, его отец и тренер Сергей Руднев, киевлянин, шестикратный чемпион Европы, чемпион мира и олимпийский чемпион по гимнастике Олег Верняев, тренер по ММА Расул Ибалаев и президент Федерации ММА Харьковской области Антон Бланк.

Ата Атдаев первый в истории Украины завоевал титул чемпиона мира по ММА, прошедшем в ноябре в Бахрейне. Харьковчанин обошел чемпионов Азии, Африки, Америки и двукратного чемпиона мира из Дагестана. Цель 20-летнего Ата Атдаева – получить титул двукратного чемпиона мира и Европы по ММА.

Геннадий Кернес отметил, что городской совет поддержит Федерацию ММА и заложит средства на подготовку спортсменов к соревнованиям. «Будем ждать только результатов. Хорошо, когда мы встречаемся, делимся эмоциями, идеями. Мне очень приятно, что молодые ребята, харьковчане, завоевали такие награды. Молодцы», - сказал городской голова.

Геннадий Кернес предложил спортсменам проводить показательные выступления для детей, чтобы отвлечь их от улицы и привлечь к спорту.

В свою очередь президент Федерации ММА Антон Бланк отметил, что у федерации есть идея бесплатно заниматься с детьми-сиротами, как делают это в Китае. Геннадий Кернес поддержал идею.

Заслуженный мастер спорта и двукратный чемпион мира и Европы Владислав Руднев предложил популяризировать спорт и мотивировать детей через социальные сети. По его словам, каждый ребенок должен верить в свою силу и возможности.

«Ответ мэра положительный, будем развивать спорт в Харькове вместе. Мой папа воспитал трех чемпионов мира, и я с самого детства горел этим, хотел достичь и показать лучший уровень. Спорт - это сфера, где ты можешь себя проявить. Хочу пропагандировать, что любой ребенок может быть сильным, целеустремленным и номером один», - сказал после встречи Владислав Руднев.