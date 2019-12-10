Харьковские спортсмены привезли медали с турнира сильнейших боксеров

Во всеукраинском турнире среди юношей приняли участие 85 боксеров из 16 регионов Украины.
Ярослав Гречаный победил в весе до 43кг. Он выиграл у соперников из Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областей.
Глеб Григорян получил «золото» в весе до 54кг. Он прошел соперника из Ивано-Франковской области, а в финале победил одессита.
Владимир Соляник завоевал «серебро» в весовой категории до 40кг. Победил соперника из Днепропетровской области, но в финале уступил Ренату Чубревичеву из Донецкой области.
Андрей Рябенко из города Изюм стал серебряным призером в весе до 90кг, уступив в финале Алексею Харченко из Днепропетровской области.
Бронзовые награды завоевали Эдуард Гусев (весовая категория - до 62кг) и Николай Лактионов (весовая категория - до 65кг).
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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давл.:
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