Харьковские спортсмены привезли медали с турнира сильнейших боксеров

10.12.2019 17:32

Во всеукраинском турнире среди юношей приняли участие 85 боксеров из 16 регионов Украины.

Соревнования были посвящены памяти заслуженного мастера спорта Украины, бронзового призера Олимпийских игр 2000 года, чемпиона Европы 2004 года Андрея Федчука. По их итогам на счету боксеров Харьковщины - 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Ярослав Гречаный победил в весе до 43кг. Он выиграл у соперников из Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областей.

Глеб Григорян получил «золото» в весе до 54кг. Он прошел соперника из Ивано-Франковской области, а в финале победил одессита.

Владимир Соляник завоевал «серебро» в весовой категории до 40кг. Победил соперника из Днепропетровской области, но в финале уступил Ренату Чубревичеву из Донецкой области.

Андрей Рябенко из города Изюм стал серебряным призером в весе до 90кг, уступив в финале Алексею Харченко из Днепропетровской области.

Бронзовые награды завоевали Эдуард Гусев (весовая категория - до 62кг) и Николай Лактионов (весовая категория - до 65кг).