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10.12.2019  17:32   

Харьковские спортсмены привезли медали с турнира сильнейших боксеров

Во всеукраинском турнире среди юношей приняли участие 85 боксеров из 16 регионов Украины.


// ХОГА
Соревнования были посвящены памяти заслуженного мастера спорта Украины, бронзового призера Олимпийских игр 2000 года, чемпиона Европы 2004 года Андрея Федчука. По их итогам на счету боксеров Харьковщины - 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Ярослав Гречаный победил в весе до 43кг. Он выиграл у соперников из Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областей.

Глеб Григорян получил «золото» в весе до 54кг. Он прошел соперника из Ивано-Франковской области, а в финале победил одессита.

Владимир Соляник завоевал «серебро» в весовой категории до 40кг. Победил соперника из Днепропетровской области, но в финале уступил Ренату Чубревичеву из Донецкой области.

Андрей Рябенко из города Изюм стал серебряным призером в весе до 90кг, уступив в финале Алексею Харченко из Днепропетровской области.

Бронзовые награды завоевали Эдуард Гусев (весовая категория - до 62кг) и Николай Лактионов (весовая категория - до 65кг).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бокс, турнир, харьков
 
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